Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İZBAN'da korkunç sigara cinayeti! Dehşet anları ortaya çıktı: Görevliyi döve döve öldürmüş

İzmir'in Menderes ilçesinde şehir içi banliyö treni İZBAN'da sigara içen şahsı uyaran 44 yaşındaki güvenlik görevlisi aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 12:27

Cumaovası İZBAN istasyonunda meydana gelen olay kan dondurdu. Trende sigara içen ve kapıları tutarak kapanmasını engelleyen M.D. isimli şahsa güvenlik görevlileri tarafından müdahale edildi. İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç, şahsa sigara içmemesi gerektiğini söyleyince dehşet yaşandı. Yolcu ve görevli arasında arbede yaşandı. Göğsüne ve kafasına ağır darbeler alan Alsaç aniden yere yığıldı. Fenalaşan görevli hemen hastaneye kaldırıldı.

İZBAN'da korkunç sigara cinayeti! Dehşet anları ortaya çıktı: Görevliyi döve döve öldürmüş

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan Alsaç'ın, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayatını kaybetti.

İZBAN'da korkunç sigara cinayeti! Dehşet anları ortaya çıktı: Görevliyi döve döve öldürmüş

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan olaylar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde izban'da sigara içen ve sürekli kapıların kapanmasını engelleyen M.D.'nin güvenlik görevlileri ile tartıştığı, daha sonra yaşanan arbedede Seydihan alsaç‘ın yere düştüğü anlar yer aldı. Olayın ardından M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZBAN'da korkunç sigara cinayeti! Dehşet anları ortaya çıktı: Görevliyi döve döve öldürmüş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İZBAN'da sigara cinayeti! Yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi öldürüldü
İZBAN'da sigara içen kişiden açıklama geldi! 'Kendimde olmadığım için içmişim'
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.