İZBAN'da korkunç sigara cinayeti! Dehşet anları ortaya çıktı: Görevliyi döve döve öldürmüş

İzmir'in Menderes ilçesinde şehir içi banliyö treni İZBAN'da sigara içen şahsı uyaran 44 yaşındaki güvenlik görevlisi aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cumaovası İZBAN istasyonunda meydana gelen olay kan dondurdu. Trende sigara içen ve kapıları tutarak kapanmasını engelleyen M.D. isimli şahsa güvenlik görevlileri tarafından müdahale edildi. İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç, şahsa sigara içmemesi gerektiğini söyleyince dehşet yaşandı. Yolcu ve görevli arasında arbede yaşandı. Göğsüne ve kafasına ağır darbeler alan Alsaç aniden yere yığıldı. Fenalaşan görevli hemen hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan Alsaç'ın, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayatını kaybetti.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan olaylar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde izban'da sigara içen ve sürekli kapıların kapanmasını engelleyen M.D.'nin güvenlik görevlileri ile tartıştığı, daha sonra yaşanan arbedede Seydihan alsaç‘ın yere düştüğü anlar yer aldı. Olayın ardından M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.