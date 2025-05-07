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 | Murat Makas

İzinsiz kazıda tarihi keşif! Üzerini torbayla gizlemeye çalıştılar: Sır dolu 'ΤΡΥΦΗ' yazısı

Tokat'ta izinsiz kazı yapan şahıslar tarihi bir bulgu ortaya çıkardı. Jandarma kısa sürede kaçak kazıya karşı harekete geçti. Operasyon sonucunda bir mozaik ele geçirildi ve 'ΤΡΥΦΗ' yazısına rastlandı. Uzmanlar ortaya çıkarılan keşfi ve yazıyı detaylı inceliyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 12:06

Birçok ilde arkeologların kazı çalışmalarında tarihi bulgulara rastlanırken defineciler ise izinsiz kazılardan çeşitli figür ve mozaik ele geçiriyor. Tokat’ta yapılan izinsiz kazılarda tarihi keşif ortaya çıktı. Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, 2 bin yıllık Roma mozaği buldu.

İzinsiz kazıda tarihi keşif! Üzerini torbayla gizlemeye çalıştılar: Sır dolu 'ΤΡΥΦΗ' yazısı

'ΤΡΥΦΗ' YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan kişilere karşı operasyon başlattı. Operasyon sonucunda kazı alanında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 metreye 3 metre ebatlarında bir mozaik ele geçirildi. Mozaikte Antik Yunan'a ait olduğu değerlendirilen 'ΤΡΥΦΗ' yazısı bulunuyor.

İzinsiz kazıda tarihi keşif! Üzerini torbayla gizlemeye çalıştılar: Sır dolu 'ΤΡΥΦΗ' yazısı

TORBAYLA GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin kazı yaptıkları alanın üzerini torba ile kapatarak gizlemeye çalıştığı görülürken, olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlaması ile şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.Ş. ve Ş.Ş. hakkında adli kontrol kararı verilirken, F.Ş. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen oğlu A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

İzinsiz kazıda tarihi keşif! Üzerini torbayla gizlemeye çalıştılar: Sır dolu 'ΤΡΥΦΗ' yazısı

Ele geçirilen tarihi eserin uzmanlar tarafından detaylı incelemeye alınacağı öğrenildi. Öte yandan, izinsiz kazı yapan şahısların mozaik bulunan bağ evini İtalya'da irtibat kurdukları bir kişiye satmaya çalıştıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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