İzinsiz salep orkidesi topladılar 699 bin liralık ceza yediler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde izinsiz şekilde salep orkidesi yumrusu toplayanlar ağır cezayla karşı karşıya kaldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihbar üzerine gittikleri bölgede 15 kilo yumruya el koyarak 699 bin liralık ceza yazdı.

İzinsiz salep orkidesi topladılar 699 bin liralık ceza yediler
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 18:15
GÜNCELLEME:
25.04.2026
Kocaeli'de salep orkidesi yumrusunu doğada izinsiz topladığı belirlenen bir kişi ve Milli Parklar ekiplerine şikayet edildi. Gebze'deki söküm ihbarına giden ekipler 15 kilogram salep orkidesi yumrusunun izinsiz toplandığını belirledi.

Kocaeli'de doğada izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan bir şahsa 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.
Gebze'de bir kişi, doğada izinsiz salep orkidesi yumrusu topladığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine şikayet edildi.
Ekipler olay yerinde 15 kilogram salep orkidesi yumrusunun izinsiz toplandığını tespit etti.
Ele geçirilen yumrulara el konuldu ve canlılığını koruyan bitkisel materyal tekrar doğal yaşam alanına geri dikildi.
İzinsiz salep orkidesi toplayan şahsa 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, salep orkidesinin nesli tehlike altında olan bir bitki türü olduğunu ve bilinçsizce sökümlerinin popülasyonu azalttığını belirtti.
Ekiplerce ele geçirilen yumrulara el konulurken, canlılığını koruyan bitkisel materyalin zarar görmemesi için hızlı şekilde müdahale edildi. DKMP personeli, toplanan yumruları yeniden doğal yaşam alanına, alındığı bölgeye uygun şekilde geri dikti.

699 BİN 245 LİRA CEZA

Yapılan tespitler doğrultusunda, yumruları doğadan izinsiz şekilde topladığı belirlenen şahsa ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, salep orkidesinin nesli tehlike altında olan bitki türleri arasında yer aldığını, özellikle bilinçsiz ve kontrolsüz sökümlerin doğadaki popülasyonu ciddi şekilde azalttığını belirtti. Salep orkidesinin hem ekosistem dengesi hem de biyolojik çeşitlilik açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, vatandaşlara özellikle endemik ve koruma altındaki bitki türlerinin doğadan koparılmaması, bu tür ihlallerin ise hem ağır idari yaptırımlara hem de ekosistemde geri dönüşü zor tahribata yol açtığı konusunda uyarıda bulundu.

