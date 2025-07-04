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 | Özge Sönmez

İzmir yangınında dehşet anları! Ekipler alev kapanında kaldı: 'Ölürsek de birlikte ölürüz'

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplerin korku dolu anlar dehşete düşürdü. Alevlerin arasında kalan ekipler dualar ederek besmele çekti. Bir itfaiye erinin 'ölürsek birlikte ölürüz' sözleri herkesi ağlattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 12:43

ilçesi Zafer Mahallesi'nde çıkan saatlerdir şiddetlenerek devam ediyor. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü söndürme çalışmalarından gelen görüntüler ise dehşete düşürdü. Ekiplerin yaşadığı korku dolu anlar tüyleri diken diken etti.

İzmir yangınında dehşet anları! Ekipler alev kapanında kaldı: 'Ölürsek de birlikte ölürüz'

ALEVLER ARASINDA KALDILAR

Yangına müdahale sırasında orman yolunda bazı ekipler tehlikeyle burun buruna geldi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bir arazöz, metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin arasında kaldı. Adeta ateşten kapana kısılan arazöz ve içindeki görevliler, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmayı başardı. Arazöz şoförünün soğukkanlığı sayesinde, ekip zarar görmeden alevlerden kurtulmayı başardı. İtfaiye erinin 'Burası cehenneme döndü, ölürsek de birlikte ölürüz' sözü herkesi kahretti.

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ETİKETLER
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