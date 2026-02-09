İzmir'de 5 aydır yapılmayan yolu mahalleli yaptı: Belediyeye tepki var

İzmir'in Buca ilçesindeki Göksu Mahallesi 690 Sokak'ta İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi kanalizasyon arızasında yapılan kazı ve onarım çalışması sonrası yol öylece bırakıldı. Bozulan yol bölge sakinlerinin yaşamını zorlaştırdı, araçların hasar görmesine neden oldu.

"DERİNLEŞİNCE ARABALAR DÜŞÜYORDU"

Mahalle sakinlerinden 62 yaşındaki Serdar Turgut, defalarca durumu belediyeye ve muhtarlığa bildirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Yağmur nedeniyle çukurun derinleştiğini anlatan Turgut, "Derinleşince arabalar düşüyordu. Arabaların ön tamponları zarar gördü. Gece rahatsız oluyorduk. Arabaların sesleri eve kadar geliyordu. Sonra komşuyla beraber 'kendimiz yapalım' dedik. Kendimiz kazdık. Komşumun da taşlarını aldık. Kendi bahçesine aitmiş, bahçeye götürecekmiş. Ondan rica ettik, taşları aldık. Komşumla beraber burayı yaptık." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYEYE DEFALARCA SÖYLEDİK GELMEDİ"

Turgut, mahallelerindeki diğer çukurları da onarmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Belediyenin çalışmadığını söyleriz. Defalarca gittik, söyledik. 'Tamam, not aldık' dediler. Gelmediler. Gelip sokağımızı yapmadılar. Kendi evimin önünde de oldu. Orayı da kazdılar gittiler. Orayı da kendimiz yaptık. Belediye gelip yapmıyor. İş başa düştü. Kendi sokağımızı kendimiz yapıyoruz. İleri sokakta da var. Sabah arabamla geçerken de düştüm, 'küt' diye ses geldi. Arabaların önleri değiyor. O kadar derinleşmiş. Burası da derin. Arabaların önleri değdiği için arabamızı kurtarmak için doldurduk. Artık diğer sokaklara da kendimiz gidip yapacağız."