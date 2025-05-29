İzmir'de cezaevi dönüşü aileye silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

İzmir Torbalı'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda cezaevindeki oğullarını ziyaret eden aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Cinayette kullanılan silahlardan birisi çöp kovasında bulunurken saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ayrancılar İnönü Mahallesi İzmir-Aydın Yolu'nda saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda cezaevindeki oğullarını ziyaretten döndükleri öğrenilen otomobilde bulunan Adnan Ö. ve ailesi, kimliğin belirsiz kişilerce pompalı tüfek ve tabancalarla saldırısına uğradı. Saldırganlar aracı adeta tararken daha sonra olay yerinden hızla kaçtı.

2 KİŞİ AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Araç içerisinde bulunan 5 kişi kanlar içerisinde kalırken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekibi bölgeyi güvenlik çemberine alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunanlardan Adnan Ö. ve 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Adnan Ö.'nin karısı Ayşe Ö. ve oğlu Ahmet Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



SİLAH ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

Öte yandan olayda kullanılan silahlardan birinin çöp kovasında bulunulduğu öğrenilirken şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.