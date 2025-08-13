Menü Kapat
 İrem Şenel

Denizden cesedi çıktı, arkadaşı gözaltına alındı! Dikkat çeken 'uyuşturucu' detayı

İzmir’de denizden çıkarılan gencin ölümüyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya çıktı. Uyuşturucu etkisinde şakalaşırken denize düştüğü öne sürülen Nail Can Yardımcı'nın, birlikte uyuşturucu aldığı iddia edilen arkadaşı F.Z. gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili süreç devam ediyor.

13.08.2025
13.08.2025
'in ilçesinde sabah saatlerinde Melez Deltası'nda denizden çıkan cesedin Kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, kısa sürede şahsı karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sahilde detaylı çalışma yaptı. Savcı tarafından olay yerindeki incelemesinin ardından , İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizden cesedi çıktı, arkadaşı gözaltına alındı! Dikkat çeken 'uyuşturucu' detayı



KİMLİĞİ BELİRLENDİ, ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan inceleme sonucu cesedin 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı'ya ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede yapılan çalışmalar sonucu, Nail Can Yardımcı ve arkadaşı F.Z.'nin motosikletle bölgeye geldiği, burada madde kullandıkları iddia edildi.

Denizden cesedi çıktı, arkadaşı gözaltına alındı! Dikkat çeken 'uyuşturucu' detayı

ŞÜPHELİ ARKADAŞI OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Madde etkisindeki iki arkadaşın şakalaşmaya başladığı daha sonra şakalaşmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve boğuşma sırasında Yardımcı'nın kayalıklardan denize düştüğü öğrenildi. Arkadaşının sudan çıkamadığını gören F.Z.'nin ise yardım istemek yerine olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan F.Z.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

