İzmir'de denize giren genç boğuldu! Arkadaşları sinir krizi geçirdi

İstanbul
İzmir’in Çeşme ilçesinde denize giren 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gencin cansız bedeni morga kaldırılırken arkadaşları sinir krizi geçirdi.
Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki Deliklikoy’da saat 15.30’da yaşanan olayda arkadaşlarıyla birlikte denize giren Şerif Bilen (24), dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kıyıya çıkartılan Şerif Bilen‘in hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Talihsiz gencin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.