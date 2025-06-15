İzmir'de fabrika yangını! Alevler hastaneye sıçradı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Konak ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sırasında patlamalar yaşanırken fabrikanın bitişindeki özel hastanede ise tahliye çalışması yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Hastanedeki tahliye hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İzmir Konak’taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir."