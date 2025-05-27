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 | Baran Aksoy

İzmir'de fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi

İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan bir plastik sandalye fabrikasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın sırasında 70 işçi tahliye edilirken itfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 18:45

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan plastik sandalye üreten bir fabrikada saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Torbalı ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları başlatıldı.

İzmir'de fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi

70 ÇALIŞAN TAHLİYE EDİLDİ

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Fabrikadaki yangınla ilgili konuşan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "İzmir’in önemli firmalarından, sektöründe Türkiye’nin sayılı kuruluşlarından biri olan fabrikada saat 15.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Yangın, ne yazık ki çevrede bulunan diğer fabrikalar için de risk oluşturdu; yakınlardaki bir gıda fabrikası, oluklu mukavva üretimi yapan bir tesis ve bir mobilya fabrikası tehdit altındaydı.

Olay anında fabrikada yaklaşık 70 çalışan bulunuyordu ve işverenlerin hızlı müdahalesi sayesinde çalışanların tamamı kısa sürede güvenli şekilde tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ancak rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek ciddi bir boyuta ulaştı.

Fabrikamız hem sektör hem de bölge açısından büyük öneme sahip ve içeride bulunan makineler, ham maddeler ile özellikle sünger gibi yanıcı mobilya malzemeleri nedeniyle milyonlarca liralık bir maddi kayıp söz konusu. Risk altındaki diğer fabrikalar için de büyük bir tehlike oluşmuştu ancak zamanında müdahale ile bu tehlike kontrol altına alındı. Başta kendi firmamız olmak üzere yangından etkilenen tüm kuruluşlara ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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