İzmir'de genç kızlar belediye işçisine dehşeti yaşattı

İzmir'in Balçova ilçesinde 2 genç kız, belediye işçisini ve ayırmaya gelenleri darbetti. İşçinin motosikletini de devirip zarar veren kızlar tutuklanırken yaralı işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Balçova ilçesi Ata Caddesi'ndeki olayda Balçova Belediyesi çalışanı olduğu öğrenilen M.Ç., caddede bulunan Simge K. (17) ve Tuana B. (17) kadın ile tartışmasının ardından, genç kızlar tarafından darbedilmeye başlandı.

ARAYA GİRENLERE DE SALDIRDILAR

Belediye çalışanı adama yumruklar ve tekmelerle saldıran kızlar, araya girmeye çalışan vatandaşlara da saldırmaya başladı. Bir ara belediye çalışanı adama elindeki temizlik fırçasıyla da vuran Simge K. (17) ve Tuana B. (17), hızını alamayıp belediye personelinin motosikletini de yere düşürdü ve üzerindeki eşyalara zarar verdi.

Kızlardan birisinin saldırı anında olay anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntüler de ortaya çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek 2 kızı gözaltına alırken, hafif yaralanan belediye personeli M.Ç., Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.