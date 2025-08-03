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 | Yusuf Özgür Bülbül

İzmir'de katı atık merkezinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi!

İzmir'in Buca ilçesinde, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan katı atık toplama merkezinde büyük bir yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple depolanan atıkların alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 19:18

’in ilçesinde katı atık toplama merkezinde çıktı. Yangın, Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan katı atık toplama merkezinde meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ!

Henüz belirlenemeyen bir nedenle depolanan atıkların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, kent merkezinin birçok noktasından görüldü.

İzmir'de katı atık merkezinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi!

Geçtiğimiz aylarda orman yangınına neden olan aynı bölgede meydana gelen yangın paniğe yol açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#panik
#buca
#İzmir
#Katı Atık
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