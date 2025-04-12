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 | Bengül Arıca

İzmir'de kuzenlerin kahreden ölümü!

İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı. Feci kazada 21 yaşındaki Umut Erkan ve yanındaki kuzeni Efe Kamil Erkan hayatını kaybetti. İki kuzenin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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İzmir'de kuzenlerin kahreden ölümü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 15:33

İzmir'de meydana gelen feci kazada 2 kuzenin ölümü yakınlarını hüzne boğdu. Kaza, saat 02.00 sıralarında Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Erkan (21) yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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İKİ KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye tarafından araçtan çıkartılan otomobil sürücüsü Umut Erkan ve aynı yaştaki kuzeni Efe Kamil Erkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Umut Erkan ve Efe Kamil Erkan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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ÖLÜM HABERİNİ ALAN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İki kuzenin feci kaza sonrası ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
#Otomobil
#izmir
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#jandarma
#sağlık
#ıtfaiye
#Yaşam
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