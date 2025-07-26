İzmir’de otomobil tıra çarptı: Ölü ve yaralı var!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında çevre yolu İzmir Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Rıdvan G. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden Veysel K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Rıdvan G. ile yolcu konumundaki Ömer Öztürk araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçta sıkışan iki kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolcu konumundaki Ömer Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Rıdvan G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ömer Öztürk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır sürücüsü Veysel K.’nın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.