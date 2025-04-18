İzmir'de raydan çıkan vagon paniğe neden oldu!

İzmir’de bulunan bir atölyede bakımda olan trenin bir vagonu raydan çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İzmir'in Konak ilçesinde atölyede bakımı yapılan trenin bir vagonu raydan çıktı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Saat 17.00 sıralarında Halkapınar'da bulunan TCDD Loko Bakım ve Atölyesi'nde bakıma alınan bir tren, onarım işlemleri tamamlandıktan sonra perondan çıkış yapmaya başladı.

RAYDAN ÇIKTI

Bu esnada trenin arka vagonu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı raydan çıktı ve tren durduruldu.

ÖLÜ YARALI YOK

Trenin boş ve sefer dışında olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.