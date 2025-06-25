İzmir'de korkutan yangın: Evler tahliye edildi

İzmir Aliağa'da yangın çıktı. Foça’ya doğru genişleyen yangın nedeniyle bazı evler tahliye edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için ekipler adeta seferber oldu. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Foça ilçesine doğru genişledi. Foça'da bazı evler tedbiren boşaltıldı. Aliağa'nın Horozgediği Mahallesi'nde saat 12.36’da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA, 112 acil sağlık ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, 450 personel müdahale sürdürdü.

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi’ne kadar genişledi. Ilıpınar Mahallesi’ndeki bazı evlerde ikamet edenler, tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.