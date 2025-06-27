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 | Bengül Arıca

İzmir'deki orman yangının nedeni belli oldu! 1 kişi gözaltına alındı

İzmir’in Aliağa ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Söz konusu yangının sanayi tesisleri civarında yakılan çöpten çıkmış olduğu belirlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 08:27
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 08:27

İzmir'de 2 gün önce yaşanan orman yangını felaketinin ardından dün akşam saatlerinde de korku dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz gün Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetiyle büyümüş ve Foça sınırlarını geçerek geniş bir alanda etkili olmuştu. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarına rağmen ancak bu sabah kontrol altına alınabildi.

BİR YANGIN DAHA

Yaşanan felaketin ardından yine Aliağa'da bu kez Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevler yükselmeye başladı. Sanayi tesisleri mevkiinde saat 18.55’de çıkan yangının ormana sirayet etmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 5 helikopter sevk edildi.

İzmir'deki orman yangının nedeni belli oldu! 1 kişi gözaltına alındı

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Havadan yapılan müdahalenin yanı sıra karadan da 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ile ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, alevlerin tehdit ettiği Bozköy Mahallesi'nde bazı evler de tedbiren tahliye edildi.

YANGININ SEBEBİ BELLLİ OLDU

Söz konusu yangının sanayi tesisleri civarında yakılan çöpten çıkmış olduğu, failinin ise jandarma tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler ekiplerin gece boyunca etkili mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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