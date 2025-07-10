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 | Bengül Arıca

İzmit'te faciadan dönüldü! Leğende banyo yapan 3 çocuğa elektrik çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde banyo yapan 3 kardeş duş başlığının leğene düşmesiyle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından çocukları bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Çocukların tedavisi sürüyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 14:54

Kocaeli'nin ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Annelerinin banyo yaptırdığı 3 kardeş olan; H.K., N.K., A.K.'nın içinde bulunduğu leğene duş başlığı düştü.

İzmit'te faciadan dönüldü! Leğende banyo yapan 3 çocuğa elektrik çarptı

Bir anda akıma kapılan çocukları fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

İzmit'te faciadan dönüldü! Leğende banyo yapan 3 çocuğa elektrik çarptı

3 KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 3 kardeş, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olayı anlatan çocukların yakını Talip Akdeniz, "Annesi banyo yaptırırken, şofbenin başlığı suya değince çocuklar akıma kapılmış" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmit'te faciadan dönüldü! Leğende banyo yapan 3 çocuğa elektrik çarptı
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ETİKETLER
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