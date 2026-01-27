Jandarma personel alımı başvuru ekranı 2026! Jandarma astsubay alımı başvuru şartları, kadro dağılımı

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 bin 395 personel alımı gerçekleştirilecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek olan personel alımlarının başvurularının başlayacağı tarih duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre alımlar jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında yapılacak. Başvuru şartlarında kadrolara göre KPSS ve ALES şartı bulunuyor. Başvuru yapacak adayların KPSS P93 ve ALES (EA) puanları önem arz ediyor. Peki jandarma personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro/branş dağılımı nasıl? İşte jandarma personel alımı başvuru ekranı...

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2026

Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 395 personel alımı başvuruları "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile PTS sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvuruların ise kabul edilmeyeceği açıklandı. Personel alımı başvuruları kapsamında alım yapılacak olan adayların 3 bin 164'ü erkek, 231'i ise kadın personellerden oluşacak. Yine aynı sistem üzerinden yapılacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı başvurularında ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın olmak üzere 200 astsubay istihdam edilecek. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığına 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere toplamda 40 sözleşmeli subay temini yapılacak. Genel toplamda ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 3 bin 365 subay ve astsubay alımı yapılacak.

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

Jandarma Genel Komutanlığı'na alımı yapılacak olan 3 bin 395 personel alımı kadrolarının başvuruları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı. Adaylar başvuruları 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar PTS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Sadece internet üzerinden başvurular gerçekleştirilebilecek. Başvuruların sona ermesinin ardından ise değerlendirme süreci başlayacak. Değerlendirme sürecinin ardından başvurusu kabul edilen ve seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi de PTS sistemi üzerinden ilan edilecek.

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 395 personel alımı başvurularında en az dört yıllık lisans programlarından mezun olma şartı bulunuyor. Başvuru yapacak olan adayların en fazla 32 yaşında olması gerekiyor. Bu şartların yanı sıra hamile olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olma gibi şartlar da bulunuyor.

JANDARMA PERSONEL ALIMI KADRO, BRANŞ DAĞILIMI

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 3 bin 92 jandarma, 25 istihkam, 4 elektrik teknisyeni, 8 inşaat teknisyeni, 1 kadastro teknisyeni, 2 makine teknisyeni, 10 temel istihkam, 48 muharebe, 24 bilgi sistem teknisyeni, 12 ağ sistem teknisyeni, 12 telsiz sistem teknisyeni, 21 ikmal, 9 bakım personeli, 1 elektrik güç kaynağı teknisyeni, 1 elektronik optik teknisyeni, 1 mühimmat, 4 oto teknisyeni, 1 silah teknisyeni, 1 temel bakım, 7 personel, 3 maliye, 20 sağlık personeli, 19 ilk ve acil yardım teknisyeni ve 1 tıbbi görüntüleme teknisyeni kadrolarında toplam 3 bin 395 personel alımı gerçekleştirilecek.