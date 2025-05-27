Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Japon deprem uzmanından korkutan uyarı! 'Bu ilde büyük bir deprem olacak'

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, yaptığı açıklamayla herkesi korkuttu. Bursa'da 50 yıl içinde büyük bir deprem olacağını söyleyen Moriwaki, Türkiye'deki yapı stoğuna dikkat çekti. Uzman isim, İstanbul depremiyle ilgili de değerlendirmede bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Japon deprem uzmanından korkutan uyarı! 'Bu ilde büyük bir deprem olacak'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 16:10

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) InnoCon'25 - Modern Yapı Zirvesi’nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yapı stoğu, deprem ve ulaşım hakkında değerlendirmelerde bulunan Yoshinori Moriwaki, 50 yıl içinde deprem olabilecek bölgeyi açıkladı. Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Bursa’da 50 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimali fazla" açıklamasıyla herkesi korkuttu.

Japon deprem uzmanından korkutan uyarı! 'Bu ilde büyük bir deprem olacak'

BURSA'YI İŞARET ETTİ

Programın ilk gününde konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Bursa’da 50 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimali fazla" derken, Özcan Geçim, yüksek hızlı trenin Bursa’ya 2026’nın ilk yarısında geleceğini ifade etti.


Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da, BTÜ Modern Yapı Topluluğu tarafından ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe; BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, akademik odaların ve sektörün temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, "İki yıldır büyük bir heyecanla düzenlen etkinliğimiz, üniversitemiz öğrenci topluluklarının; heyecanını, girişimci ruhunu, vizyonunu ve emeğini yansıtan çok değerli bir organizasyondur. İki gün sürecek bu faydalı programın, özellikle genç mühendis adaylarımız için ilham verici, öğretici ve ufuk açıcı geçmesini diliyorum. Bu tür etkinliklere ve öğrencilerimizin gelişimine her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Japon deprem uzmanından korkutan uyarı! 'Bu ilde büyük bir deprem olacak'

"ÖNEMLİ OLANIN DEPREMİN ŞİDDETİNİN DEĞİL..."

Açılış konuşmalarının ardından Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "İki ülkenin Deprem önleme farklılıkları" üzerine sunumunu gerçekleştirdi. Deprem konusunda Türkiye ve Japonya’yı karşılaştıran Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de 6, Japonya’da ise 4 deprem levhasının olduğunu söyledi. Türkiye tarihinde en büyük depremin 7.9 şiddeti ile Erzincan depremi olduğunu belirten Moriwaki, Japonya’da ise 9 şiddetini gören depremin yaşandığını söyledi. Buna rağmen Türkiye’nin depremde hayatını kaybedenler sıralamasında dünyada üçüncü, Japonya’nın ise yedinci olduğunun altını çizen Moriwaki, önemli olanın depremin şiddetinin değil yapıların sağlamlığı olduğunu belirtti.

"İSTANBUL’U ETKİLEYEN BÜYÜK BİR DEPREM OLACAĞI KAÇINILMAZDI"

İstanbul’u etkileyen son iki büyük depremin 1509 ve 1766 yıllarında olduğunu aktaran Yoshinori Moriwaki, "Marmara Denizi altındaki fayların, Kuzey Anadolu Fayı’nın yüzeyindeki parçaları gibi 200 ile 250 sene civarında bir tekrarlama periyodu olduğunu düşünürsek, günümüzde İstanbul’u etkileyen büyük bir deprem olacağı kaçınılmazdı. Şimdi de aynı şekilde Bursa’da gelecek 50 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimali bir hayli fazla. Bursa’da gerekli önlemler bir an önce alınmalı. Bursa’nın yanında Balıkesir ve Çanakkale de risk altıda. Türkiye geneline baktığımızda 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50’sinin kaçak olduğunu görüyoruz. Bu nedenle hep birlikte bina ve zemin anlamında depreme hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Korkutan felaket senaryosu: Deprem, tsunami, kara çökmesi, heyelan...
Kuzey Anadolu Fayı’nda sessizlik: Uzman isimden dikkat çeken deprem açıklaması
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.