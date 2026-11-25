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İstanbul
2027 yılına ilişkin burç yorumları ve şans tahminleri merak konusu olmaya devam ederken Japonya'dan dikkat çeken bir liste geldi. Site, yeni yıl için 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar tüm doğum tarihlerini kapsayan 366 günlük şans sıralamasını yayımladı. Listede doğum yılı dikkate alınmazken yalnızca gün ve ay bilgisi üzerinden değerlendirme yapılıyor. Peki, 2027'nin en şanslı doğum tarihleri hangileri? İşte Japon şans takvimine göre en şanslı ve en şanssız doğum günleri...
Japon sitesi tarafından hazırlanan 2027 şans takviminde numeroloji ve Dört Sütun (BaZi) yöntemi birlikte kullanıldı. Numeroloji hesaplamasında 2027 yılının rakamları ile doğum ayı ve günü bir araya getirilerek yılın teması belirleniyor. Dört Sütun yönteminde ise kişinin doğduğu aya karşılık gelen burç ile 2027 yılının burcu karşılaştırılıyor.
İki yöntemin sonuçları puanlanarak 366 farklı doğum tarihi 1'den 366'ya kadar sıralanıyor. Site, listenin kesin bir gelecek tahmini olmadığını ve eğlence amacı taşıdığını özellikle vurguluyor. Alt sıralarda bulunan doğum tarihlerinin kötü bir yıl geçireceği anlamına gelmediği, yalnızca yıl boyunca daha dikkatli olunması gerektiğine yönelik bir yorum olduğu belirtiliyor.
|Sıra
|Doğum tarihi
|1
|13 Kasım
|2
|22 Kasım
|3
|3 Aralık
|4
|16 Ağustos
|5
|25 Ağustos
|6
|6 Eylül
|7
|14 Kasım
|8
|23 Kasım
|9
|4 Aralık
|10
|15 Eylül
|11
|24 Eylül
|12
|5 Ekim
|13
|8 Ağustos
|14
|17 Ağustos
|15
|26 Ağustos
|16
|7 Eylül
|17
|12 Aralık
|18
|21 Aralık
|19
|30 Aralık
|20
|20 Kasım
|21
|29 Kasım
|22
|1 Aralık
|23
|16 Eylül
|24
|25 Eylül
|25
|6 Ekim
|26
|12 Mart
|27
|21 Mart
|28
|30 Mart
|29
|2 Nisan
|30
|23 Ağustos
|31
|4 Eylül
|32
|13 Aralık
|33
|22 Aralık
|34
|31 Aralık
|35
|21 Kasım
|36
|30 Kasım
|37
|2 Aralık
|38
|12 Kasım
|39
|4 Şubat
|40
|13 Şubat
|41
|22 Şubat
|42
|3 Mart
|43
|22 Eylül
|44
|3 Ekim
|45
|13 Mart
|46
|22 Mart
|47
|31 Mart
|48
|3 Nisan
|49
|24 Ağustos
|50
|5 Eylül
2027 JAPON ŞANS TAKVİMİ: EN AZ ŞANSLI 50 DOĞUM TARİHİ
|Sıra
|Doğum tarihi
|317
|29 Haziran
|318
|1 Temmuz
|319
|14 Temmuz
|320
|23 Temmuz
|321
|4 Ağustos
|322
|9 Şubat
|323
|15 Mayıs
|324
|24 Mayıs
|325
|17 Ocak
|326
|26 Ocak
|327
|19 Mart
|328
|11 Ekim
|329
|20 Ekim
|330
|29 Ekim
|331
|1 Kasım
|332
|7 Nisan
|333
|14 Haziran
|334
|23 Haziran
|335
|11 Temmuz
|336
|20 Temmuz
|337
|29 Temmuz
|338
|20 Şubat
|339
|16 Mayıs
|340
|25 Mayıs
|341
|7 Mayıs
|342
|10 Ocak
|343
|8 Ekim
|344
|17 Ekim
|345
|26 Ekim
|346
|7 Kasım
|347
|18 Nisan
|348
|15 Haziran
|349
|24 Haziran
|350
|6 Haziran
|351
|5 Temmuz
|352
|3 Ağustos
|353
|13 Mayıs
|354
|22 Mayıs
|355
|31 Mayıs
|356
|21 Ocak
|357
|12 Haziran
|358
|21 Haziran
|359
|30 Haziran
|360
|15 Temmuz
|361
|6 Mayıs
|362
|5 Haziran
|363
|12 Ekim
|364
|4 Temmuz
|365
|17 Mayıs
|366
|16 Haziran
Japon şans takvimine göre 2027 yılının en şanslı doğum tarihi 13 Kasım oldu. Bu tarihi 22 Kasım ve 3 Aralık takip etti. İlk 10 sırada kasım, aralık, ağustos ve eylül aylarında doğanlar ağırlıkta yer aldı.
İşte 2027 yılının en şanslı 10 doğum tarihi:
Japon sitesinin yayımladığı listede ilk 100 sırada bulunan doğum tarihleri şöyle:
1-10: 13 Kasım, 22 Kasım, 3 Aralık, 16 Ağustos, 25 Ağustos, 6 Eylül, 14 Kasım, 23 Kasım, 4 Aralık, 15 Eylül.
11-20: 24 Eylül, 5 Ekim, 8 Ağustos, 17 Ağustos, 26 Ağustos, 7 Eylül, 12 Aralık, 21 Aralık, 30 Aralık, 20 Kasım.
21-30: 29 Kasım, 1 Aralık, 16 Eylül, 25 Eylül, 6 Ekim, 12 Mart, 21 Mart, 30 Mart, 2 Nisan, 23 Ağustos.
31-40: 4 Eylül, 13 Aralık, 22 Aralık, 31 Aralık, 21 Kasım, 30 Kasım, 2 Aralık, 12 Kasım, 4 Şubat, 13 Şubat.
41-50: 22 Şubat, 3 Mart, 22 Eylül, 3 Ekim, 13 Mart, 22 Mart, 31 Mart, 3 Nisan, 24 Ağustos, 5 Eylül.
51-60: 15 Ağustos, 11 Nisan, 20 Nisan, 29 Nisan, 1 Mayıs, 3 Ocak, 19 Aralık, 28 Aralık, 8 Kasım, 17 Kasım.
61-70: 26 Kasım, 5 Şubat, 14 Şubat, 23 Şubat, 4 Mart, 23 Eylül, 4 Ekim, 14 Eylül, 5 Ocak, 14 Ocak.
71-80: 23 Ocak, 10 Mart, 28 Mart, 1 Eylül, 11 Ağustos, 20 Ağustos, 29 Ağustos, 12 Nisan, 21 Nisan, 30 Nisan.
81-90: 2 Mayıs, 4 Ocak, 20 Aralık, 29 Aralık, 11 Aralık, 8 Temmuz, 17 Temmuz, 26 Temmuz, 7 Ağustos, 11 Şubat.
91-100: 29 Şubat, 1 Mart, 10 Eylül, 19 Eylül, 28 Eylül, 6 Ocak, 15 Ocak, 24 Ocak, 11 Mart, 29 Mart.
Listenin alt sıralarında haziran, temmuz, mayıs ve ekim aylarına ait doğum tarihleri dikkat çekiyor. Japon şans takviminde 366. sırada 16 Haziran bulunuyor. Sondan ikinci sırada ise 17 Mayıs yer alıyor.
2027 yılının en düşük sıralamaya sahip 10 doğum tarihi şöyle: