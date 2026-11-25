2027 yılına ilişkin burç yorumları ve şans tahminleri merak konusu olmaya devam ederken Japonya'dan dikkat çeken bir liste geldi. Site, yeni yıl için 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar tüm doğum tarihlerini kapsayan 366 günlük şans sıralamasını yayımladı. Listede doğum yılı dikkate alınmazken yalnızca gün ve ay bilgisi üzerinden değerlendirme yapılıyor. Peki, 2027'nin en şanslı doğum tarihleri hangileri? İşte Japon şans takvimine göre en şanslı ve en şanssız doğum günleri...

JAPON ŞANS TAKVİMİ 2027 NASIL HAZIRLANDI?

Japon sitesi tarafından hazırlanan 2027 şans takviminde numeroloji ve Dört Sütun (BaZi) yöntemi birlikte kullanıldı. Numeroloji hesaplamasında 2027 yılının rakamları ile doğum ayı ve günü bir araya getirilerek yılın teması belirleniyor. Dört Sütun yönteminde ise kişinin doğduğu aya karşılık gelen burç ile 2027 yılının burcu karşılaştırılıyor.

İki yöntemin sonuçları puanlanarak 366 farklı doğum tarihi 1'den 366'ya kadar sıralanıyor. Site, listenin kesin bir gelecek tahmini olmadığını ve eğlence amacı taşıdığını özellikle vurguluyor. Alt sıralarda bulunan doğum tarihlerinin kötü bir yıl geçireceği anlamına gelmediği, yalnızca yıl boyunca daha dikkatli olunması gerektiğine yönelik bir yorum olduğu belirtiliyor.

Sıra Doğum tarihi 1 13 Kasım 2 22 Kasım 3 3 Aralık 4 16 Ağustos 5 25 Ağustos 6 6 Eylül 7 14 Kasım 8 23 Kasım 9 4 Aralık 10 15 Eylül 11 24 Eylül 12 5 Ekim 13 8 Ağustos 14 17 Ağustos 15 26 Ağustos 16 7 Eylül 17 12 Aralık 18 21 Aralık 19 30 Aralık 20 20 Kasım 21 29 Kasım 22 1 Aralık 23 16 Eylül 24 25 Eylül 25 6 Ekim 26 12 Mart 27 21 Mart 28 30 Mart 29 2 Nisan 30 23 Ağustos 31 4 Eylül 32 13 Aralık 33 22 Aralık 34 31 Aralık 35 21 Kasım 36 30 Kasım 37 2 Aralık 38 12 Kasım 39 4 Şubat 40 13 Şubat 41 22 Şubat 42 3 Mart 43 22 Eylül 44 3 Ekim 45 13 Mart 46 22 Mart 47 31 Mart 48 3 Nisan 49 24 Ağustos 50 5 Eylül

2027 JAPON ŞANS TAKVİMİ: EN AZ ŞANSLI 50 DOĞUM TARİHİ

Sıra Doğum tarihi 317 29 Haziran 318 1 Temmuz 319 14 Temmuz 320 23 Temmuz 321 4 Ağustos 322 9 Şubat 323 15 Mayıs 324 24 Mayıs 325 17 Ocak 326 26 Ocak 327 19 Mart 328 11 Ekim 329 20 Ekim 330 29 Ekim 331 1 Kasım 332 7 Nisan 333 14 Haziran 334 23 Haziran 335 11 Temmuz 336 20 Temmuz 337 29 Temmuz 338 20 Şubat 339 16 Mayıs 340 25 Mayıs 341 7 Mayıs 342 10 Ocak 343 8 Ekim 344 17 Ekim 345 26 Ekim 346 7 Kasım 347 18 Nisan 348 15 Haziran 349 24 Haziran 350 6 Haziran 351 5 Temmuz 352 3 Ağustos 353 13 Mayıs 354 22 Mayıs 355 31 Mayıs 356 21 Ocak 357 12 Haziran 358 21 Haziran 359 30 Haziran 360 15 Temmuz 361 6 Mayıs 362 5 Haziran 363 12 Ekim 364 4 Temmuz 365 17 Mayıs 366 16 Haziran

JAPON ŞANS TAKVİMİ 2027 EN ŞANSLI DOĞUM TARİHLERİ HANGİLERİ?

Japon şans takvimine göre 2027 yılının en şanslı doğum tarihi 13 Kasım oldu. Bu tarihi 22 Kasım ve 3 Aralık takip etti. İlk 10 sırada kasım, aralık, ağustos ve eylül aylarında doğanlar ağırlıkta yer aldı.

İşte 2027 yılının en şanslı 10 doğum tarihi:

13 Kasım 22 Kasım 3 Aralık 16 Ağustos 25 Ağustos 6 Eylül 14 Kasım 23 Kasım 4 Aralık 15 Eylül

2027 JAPON ŞANS TAKVİMİ: 1'DEN 100'E KADAR SIRALAMA

Japon sitesinin yayımladığı listede ilk 100 sırada bulunan doğum tarihleri şöyle:

1-10: 13 Kasım, 22 Kasım, 3 Aralık, 16 Ağustos, 25 Ağustos, 6 Eylül, 14 Kasım, 23 Kasım, 4 Aralık, 15 Eylül.

11-20: 24 Eylül, 5 Ekim, 8 Ağustos, 17 Ağustos, 26 Ağustos, 7 Eylül, 12 Aralık, 21 Aralık, 30 Aralık, 20 Kasım.

21-30: 29 Kasım, 1 Aralık, 16 Eylül, 25 Eylül, 6 Ekim, 12 Mart, 21 Mart, 30 Mart, 2 Nisan, 23 Ağustos.

31-40: 4 Eylül, 13 Aralık, 22 Aralık, 31 Aralık, 21 Kasım, 30 Kasım, 2 Aralık, 12 Kasım, 4 Şubat, 13 Şubat.

41-50: 22 Şubat, 3 Mart, 22 Eylül, 3 Ekim, 13 Mart, 22 Mart, 31 Mart, 3 Nisan, 24 Ağustos, 5 Eylül.

51-60: 15 Ağustos, 11 Nisan, 20 Nisan, 29 Nisan, 1 Mayıs, 3 Ocak, 19 Aralık, 28 Aralık, 8 Kasım, 17 Kasım.

61-70: 26 Kasım, 5 Şubat, 14 Şubat, 23 Şubat, 4 Mart, 23 Eylül, 4 Ekim, 14 Eylül, 5 Ocak, 14 Ocak.

71-80: 23 Ocak, 10 Mart, 28 Mart, 1 Eylül, 11 Ağustos, 20 Ağustos, 29 Ağustos, 12 Nisan, 21 Nisan, 30 Nisan.

81-90: 2 Mayıs, 4 Ocak, 20 Aralık, 29 Aralık, 11 Aralık, 8 Temmuz, 17 Temmuz, 26 Temmuz, 7 Ağustos, 11 Şubat.

91-100: 29 Şubat, 1 Mart, 10 Eylül, 19 Eylül, 28 Eylül, 6 Ocak, 15 Ocak, 24 Ocak, 11 Mart, 29 Mart.

2027 ŞANS SIRALAMASINDA SON SIRALARDA HANGİ DOĞUM TARİHLERİ VAR?

Listenin alt sıralarında haziran, temmuz, mayıs ve ekim aylarına ait doğum tarihleri dikkat çekiyor. Japon şans takviminde 366. sırada 16 Haziran bulunuyor. Sondan ikinci sırada ise 17 Mayıs yer alıyor.

2027 yılının en düşük sıralamaya sahip 10 doğum tarihi şöyle: