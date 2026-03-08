Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın 9 Mart Kabine Toplantısı var mı?

9 Mart Kabine Toplantısı’nın gündem maddeleri ve kararları kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı hafta başında düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek toplantının öncelikli gündem maddesi Ortadoğu’daki savaş ve bölgedeki gelişmeler olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda çatışmalar sonrasında yürütülen diplomatik temasların değerlendirilmesi öngörülüyor. Kritik Kabine Toplantısı kararlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında 9 Mart Pazartesi günü Beştepe’de yapılacak. Toplantının öğleden sonra başlaması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kabine Toplantısı’nda alınan kararları akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesine yapılması planlanan zam oranını beklerken dikkatini Kabine Toplantısı kararlarına yöneltti. Bu başlığın da Kabine Toplantısı’nda ele alınması bekleniyor. Kabine’nin ana gündeminde ABD-İsrail ile İran arasında süren savaş yer alacak. Bölgede yükselen gerilim ve devreye sokulan diplomasi girişimleri görüşülecek. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısıyla artan tansiyon bölgesel bir gerilim hattı oluştururken, Gazze’de İsrail tarafından ihlal edildiği belirtilen ateşkes şartları da Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek. Ayrıca Terörsüz Türkiye hedefinin de Kabine’de gündeme taşınması bekleniyor.