Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın 9 Mart Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Beştepe’de gerçekleştirilecek. Beştepe’de düzenlenecek olan oturumda Ortadoğu’da ABD-İran hattında süren çatışma ile bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci ile ekonomideki güncel durum da toplantıda ele alınacak. Kritik Kabine Toplantısı kararları ve başlıkları da bu çerçevede kamuoyunun gündemine taşındı. Öte yandan milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinde herhangi bir zam artışı olup olmayacağına dair çıkacak kararı beklerken gözünü Kabine Toplantısı’na çevirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın 9 Mart Kabine Toplantısı var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 20:57

9 Mart ’nın gündem maddeleri ve kararları kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı hafta başında düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek toplantının öncelikli gündem maddesi ’daki ve bölgedeki gelişmeler olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda çatışmalar sonrasında yürütülen diplomatik temasların değerlendirilmesi öngörülüyor. Kritik Kabine Toplantısı kararlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın 9 Mart Kabine Toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında 9 Mart Pazartesi günü Beştepe’de yapılacak. Toplantının öğleden sonra başlaması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kabine Toplantısı’nda alınan kararları akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın 9 Mart Kabine Toplantısı var mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesine yapılması planlanan zam oranını beklerken dikkatini Kabine Toplantısı kararlarına yöneltti. Bu başlığın da Kabine Toplantısı’nda ele alınması bekleniyor. Kabine’nin ana gündeminde ABD-İsrail ile İran arasında süren savaş yer alacak. Bölgede yükselen gerilim ve devreye sokulan diplomasi girişimleri görüşülecek. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısıyla artan tansiyon bölgesel bir gerilim hattı oluştururken, Gazze’de İsrail tarafından ihlal edildiği belirtilen ateşkes şartları da Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek. Ayrıca Terörsüz Türkiye hedefinin de Kabine’de gündeme taşınması bekleniyor.

ETİKETLER
#kabine toplantısı
#savaş
#ortadoğu
#emekli bayram ikramiyesi
#Dış Politika
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.