Kabuklu canlılar sadece denizlerde mi yaşar? Kabuklu canlı türleri ve isimleri

“Kabuklu canlılar sadece denizlerde mi yaşar?” sorusu, özellikle yengeç, karides, ıstakoz ve kerevit gibi canlıların hangi ortamlarda yaşadığının merak edilmesiyle sık sık araştırılıyor. Kabukluların sucul yaşam sürmekte olduğunu biliyoruz. Peki, bununla sınırlı mı? Gelin beraber detaylı inceleyelim.

KABUKLU CANLILAR NEDİR?

Kabuklular, eklembacaklılar içerisinde yer alan ve bilimsel olarak Crustacea adı verilen geniş bir canlı grubudur. Yengeçler, karidesler, ıstakozlar, kerevitler, su pireleri, kopepodlar ve tespih böcekleri bu grubun farklı üyeleri arasında bulunur. Kabukluların önemli özellikleri arasında dış iskelet, eklemli uzantılar ve türlere göre değişen vücut yapıları bulunur.

Bu grubun üyeleri büyürken dış iskeletlerini değiştirir. Sucul türlerin önemli bölümü solungaçlarla solunum yaparken karasal kabukluların bazıları hava ortamından yararlanabilecek özel solunum yapıları geliştirmiştir. Bununla birlikte karada yaşayan birçok kabuklunun nemli ortamlara bağımlılığı devam eder.

KABUKLU CANLI TÜRLERİ VE İSİMLERİ

Kabukluların büyük bölümü denizlerde ve okyanuslarda yaşamını sürdürür. Yengeç, karides ve ıstakoz gibi insanların daha yakından tanıdığı türlerin yanı sıra mikroskobik boyutlarda çok sayıda kabuklu da deniz ekosistemlerinde bulunur. Kıyılar, açık denizler, mercan çevreleri ve derin deniz ortamları farklı kabuklu türlerine ev sahipliği yapabilir.

Denizlerde yaşayan kabuklular ekosistem açısından da önemli bir yere sahiptir. Özellikle küçük kabuklular besin zincirinin farklı aşamalarında görev alır. Smithsonian kaynaklarında kopepodların tatlı sudan okyanuslara kadar çok geniş alanlarda bulunduğu ve sucul besin zincirlerinde önemli bağlantılar oluşturduğu belirtiliyor.

Denizlerde yaşayan başlıca kabuklu örnekleri şöyle sıralanabilir:

Yengeç

Karides

Istakoz

Kril

Kopepod

Denizel izopodlar

Amfipodların birçok türü

Midye ve istiridye ise kabuklu olarak anılsa da Crustacea grubunda değildir

KABUKLU CANLILAR SADECE DENİZLERDE Mİ YAŞAR?

Kabukluların tamamı tuzlu suya ihtiyaç duymaz. Nehirler, göller, akarsular ve diğer tatlı su sistemlerinde yaşayan çok sayıda kabuklu türü bulunur. Kerevit bu grubun en bilinen örneklerinden biridir. Tatlı su karidesleri ve mikroskobik su kabukluları da farklı iç su ekosistemlerinde yaşayabilir.

Tatlı su kabukluları yalnızca büyük ve kolay fark edilen türlerden oluşmaz. Kopepodlar ve ostrakodlar gibi çok küçük canlılar da tatlı su ortamlarında bulunabilir. Smithsonian kaynakları, kopepodların nehir, göl ve diğer tatlı su ortamlarından açık denizlere kadar geniş bir habitat çeşitliliğine sahip olduğunu belirtiyor.

Tatlı sularda yaşayan kabuklu örnekleri arasında şunlar bulunur:

Kerevit

Tatlı su karidesleri

Su pireleri

Kopepodlar

Ostrakodlar

Bazı amfipod türleri

KARADA YAŞAYAN KABUKLULAR VAR MI?

Evet. Kabukluların küçük bir bölümü karasal yaşama uyum sağlamıştır. Bunun en bilinen örneklerinden biri tespih böceğidir. Halk arasında böcek olarak adlandırılmasına rağmen tespih böcekleri biyolojik olarak karasal izopod kabuklulardır.

Karasal kabukluların yaşam alanları genellikle nemlidir. Tespih böcekleri taşların altında, çürüyen bitki kalıntılarında, toprakta ve nemli odunsu materyallerin çevresinde görülebilir. Bunun nedeni, karasal yaşama uyum sağlamış olsalar da su kaybına karşı hassas olmaları ve solunum yapılarının nemli kalmaya ihtiyaç duymasıdır.

Karada yaşayan kabuklu örnekleri arasında:

Tespih böcekleri

Karasal izopodlar

Bazı kara yengeçleri

Bazı karasal amfipodlar

bulunur. Karada yaşayan türlerin sayısı deniz ve tatlı su kabuklularına kıyasla daha sınırlıdır.

Yaşam alanı Kabuklu canlı örnekleri Genel özellik Deniz ve okyanuslar Yengeç, karides, ıstakoz, kril Kabukluların büyük bölümü bu ortamda yaşar Kıyı bölgeleri Yengeç, karides, amfipod Sığ ve değişken su koşullarına uyum sağlayan türler bulunur Nehir ve akarsular Kerevit, tatlı su karidesleri Tatlı su koşullarına uyum sağlamış türler yaşar Göller Kerevit, kopepod, ostrakod Büyük ve mikroskobik kabuklular birlikte bulunabilir Nemli kara alanları Tespih böceği, bazı izopodlar Nem kaybını azaltmaya yönelik uyumlar görülür Toprak ve yaprak örtüsü Karasal izopodlar Çürüyen organik maddelerle beslenen türler bulunabilir Mağara ve yeraltı suları Bazı kopepod ve diğer küçük kabuklular Özel çevre koşullarına uyum sağlayan türler bulunabilir

MİDYE VE İSTİRİDYE DE KABUKLU MU?

Günlük kullanımda midye ve istiridye de kabuklu canlılar arasında sayılabilir. Ancak biyolojik sınıflandırmada bunlar Crustacea grubuna dahil değildir. Midye ve istiridye, yumuşakçalar içerisinde yer alan çift kabuklu canlılardır.

Bu ayrım özellikle “kabuklu canlılar nerede yaşar?” sorusunun yanıtlanmasında önemlidir. Yengeç, karides, ıstakoz ve kerevit kabuklu eklembacaklılar arasında değerlendirilirken midye ve istiridye farklı bir hayvan grubuna aittir. Bu nedenle günlük dildeki “kabuklu” ifadesi ile bilimsel “Crustacea” kavramı aynı anlamda kullanılmamalıdır.

TESPİH BÖCEĞİ KABUKLU MU?

Tespih böcekleri böcek değil, karasal izopod grubunda yer alan kabuklulardır. Nemli toprak, taş altları, yaprak örtüsü ve çürüyen bitki materyallerinin bulunduğu alanlarda yaşayabilirler.

KEREVİT DENİZDE Mİ YAŞAR?

Kerevitlerin önemli bir bölümü tatlı su ortamlarında yaşar. Nehir, akarsu ve göller kerevitlerin doğal yaşam alanları arasında bulunur. Bu nedenle kabukluların yalnızca denizlerde yaşadığı düşüncesi doğru değildir.