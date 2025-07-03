Kabus sürüyor! Bolu'da keneden ilk ölüm!

Havaların ısınmasıyla kene vakalarında artış yaşanıyor. Sivas, Tokat ve Yozgat'tan sonra bir acı haber de Bolu'dan geldi. Kene ısırması sonucu 77 yaşındaki Şerife Halıcı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bolu'da kene nedeniyle ölüm vakası ise ilk kez gerçekleşti.