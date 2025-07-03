Kabus sürüyor! Bolu'da keneden ilk ölüm!

Havaların ısınmasıyla kene vakalarında artış yaşanıyor. Sivas, Tokat ve Yozgat'tan sonra bir acı haber de Bolu'dan geldi. Kene ısırması sonucu 77 yaşındaki Şerife Halıcı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bolu'da kene nedeniyle ölüm vakası ise ilk kez gerçekleşti.
Türkiye genelinde kene kabusu sürerken bir acı haber de Bolu'dan geldi. Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde yaşayan 77 yaşındaki Şerife Halıcı'yı kene ısırması sonucu fenalaşınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Halıcı, ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bolu'da kene ısırması sonucu ölüm vakası ise ilk kez kayıtlara geçti.