KADES'e yapılan ihbar şaşkına çevirdi! Kadın hakkında işlem başlatıldı

İstanbul
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadının KADES'i çağırma sebebi sonrası yasal işlem başlatıldı. Aylin S'nin (33) Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması aracılığıyla yardım çağırması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmayınca Aylin S'ye neden yardım çağırdığını sordu.
Kadın, kendisini Koşuköyü Mahallesi'ndeki evine götürmelerini sağlamak amacıyla yalan ihbarda bulunduğunu söyledi.
Yalan ihbarla ekipleri gereksiz yere meşgul eden Aylin S. hakkında yasal işlem başlatıldı.