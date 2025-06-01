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 | Özge Sönmez

Kadıköy'de eli bıçaklı çocuk gaspçılar! Tehdit ettikleri gençleri böyle korkuttular

İstanbul Kadıköy'de kendi hallerinde oturan 2 çocuğun yanına gelen 5 çocuk korku saldı. Gencin boynundaki kolyeyi isteyen 17 yaşındaki Enes B.Ö. bıçak tehdidiyle gasbetti. Görüntüler büyük tepki toplarken, gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 10:49

Kadıköy'de bir duvar üzerinde kendi hallerinde oturan gençler korku dolu anlar yaşadı. Yanlarına gelen 5 şehir eşkıyası bıçakla tehdit ettiği gençten kolyesini istedi. Kolyeyi vermek istemeyince bıçak gösteren 17 yaşındaki Enes B.Ö. korkuttuğu genci gasp etti. Görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 17 yaşındaki Enes B.Ö.'nün kolyesini aldığı gence 'Biz Kadıköy çocuğuyuz' dediği duyuluyor.

Kadıköy'de eli bıçaklı çocuk gaspçılar! Tehdit ettikleri gençleri böyle korkuttular

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge Büro Amirliği ekipleri, Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak'ta yol kenarında oturan bir kişinin kolyesinin bıçak tehdidiyle gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

3 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin beraberindeki 5 kişiyle geldiğini, bıçakla tehdit ettiği mağdurun kolyesini gasbederek kaçtığını belirledi.
Kimlik ve adres bilgisi tespit edilen şüpheli 17 yaşındaki Enes B.Ö. ekipler tarafından yakalandı. 3 suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli, Çocuk Büro Amirliğine götürülürken, gasbedilen kolye sahibine teslim edildi.

Kadıköy'de eli bıçaklı çocuk gaspçılar! Tehdit ettikleri gençleri böyle korkuttular

EV HAPSİ VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Bu arada, gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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