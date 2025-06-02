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 | Özge Sönmez

Kadıköy'de eli bıçaklı çocuk gaspçının ifadesi şoke etti! "Eğer şikayetçi olacaksa..."

İstanbul Kadıköy'de kendi hallerinde oturan gençleri gasp eden 17 yaşındaki Enes B.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. Gaspta kullanılan bıçağın oyuncak olduğunu iddia eden Enes B.Ö.'nün 'Eğer şikayetçi olacaklarsa kolyeyi geri vereyim' ifadesi şaşkına çevirdi. Öte yandan önce ev hapsi verilen Enes B.Ö.’nün tutuklanmasına karar verildi.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 09:45

Kadıköy'de bir duvarın üzerinde oturan gençler, 17 yaşındaki Enes B.Ö. tarafından gasp edildi. Gencin kolyesini alan 17 yaşındaki gaspçı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gencin telefonunu da almak isteyen Enes B.Ö., olayın ardından yakalandı. Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan olayın ardından gaspçı çocuğa ev hapsi verildi. Ancak kısa süre sonra yeniden gözaltına alındı. Çocuk gaspçının ifadesi ise şoke etti.

Kadıköy'de eli bıçaklı çocuk gaspçının ifadesi şoke etti! "Eğer şikayetçi olacaksa..."

"ŞİKAYETÇİ OLACAKSA VEREYİM"

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, sorguda Enes B.Ö., "Mağdura kolyesi tekrar geri verilmiştir. Bıçağı ben çekmedim. Görüntü kayıtlarında görüldüğü üzere kolyeyi ben aldım ancak bıçak çekmedim. Ben bıçağı ver dedim ancak almadım. Yanımdaki çocuklara da dedim, bu çocuk şikayetçi olursa geri vereyim diye söylemiştim. Beni yanımdaki çocuklar teşvik etmiştir. Kadir isimli şahıs ve arkadaşları söylediler. Ben pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de eli bıçaklı çocuk gaspçının ifadesi şoke etti! "Eğer şikayetçi olacaksa..."

OYUNCAK BIÇAK İDDİASI

Diğer şüpheli Taha M.Ş. ise bıçağın oyuncak olduğunu ve olay öncesinde şaka yaptıklarını öne sürdü. Taha M.Ş., "Enes olay öncesinde bize hiçbir şey söylemedi. Biz yukarı çıktığımızda şaka yapıyor sanmıştık. Kendisi bize arkadaşları olduğunu söylemişti. Videodaki bıçak oyuncak bıçaktır. Ben hiçbir şeye müdahale etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

BU KEZ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Enes B.Ö. ve Taha M.Ş., “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme, deliller ve ifadeler ışığında Enes B.Ö.’nün tutuklanmasına karar verirken, Taha M.Ş.’yi adli kontrol şartlarıyla serbest bıraktı.

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