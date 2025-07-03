Kadıköy'de Güney Koreli fenomeni taciz etmişti! Cezası belli oldu

Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan Güney Koreli fenomeni taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan 71 yaşındaki Yusuf Ziya Ağır'a verilen ceza belli oldu. Tacizci daha önce de benzer suçtan sabıkasının olduğuna dikkat çekilerek 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde canlı yayın yaparak Türkiye'yi tanıtan 26 yaşındaki Güney Koreli Hyojeong Park, yolda sözlü ve fiziki tacize uğramıştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken tacizci kısa sürede yakalanıp tutuklanmıştı. Olaya ilişkin ilk duruşma bugün görüldü.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu. Sanık Ağır, suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Olay günü ne yaptığına bakıyordum. Yabancı olduğunu bilmiyordum. Yanlış anlaşılmalar oldu, özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Bakanlık avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti. Son sözü sorulan sanık, eşinden başka bir şey düşünmediğini kaydetti.

TACİZCİYE 4 YIL HAPİS CEZASI

Hakim, sanığın daha önce benzer suçtan sabıkasının olduğuna dikkati çekerek, cezanın üst sınırdan verilmesine karar verdi. Sanık Ağır, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti cezada takdiri indirim de uygulanmadı.