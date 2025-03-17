Kadıköy’de korkunç kaza: Çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi!

Kadıköy’de geri geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan 82 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Feci kaza, saat 20.00 sıralarında Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerindeki Güleç Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. T.K. yönetimindeki 34 FCV 646 plakalı çöp kamyonu, sokakta geri geri giderken o sırada yolda yürüyen I.Y. isimli yaşlı kadına çarptı. Talihsiz kadın, kamyonun altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde I.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kamyon sürücüsü T.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

I.Y.’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla morga kaldırılırken, kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.