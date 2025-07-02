Kadın kasiyere yumrukla saldırıp burnunu kırdı! Markette dehşet anları

Bursa'da markette kasiyer olarak çalışan genç kız, müşterinin saldırısına uğradı. Çıkan yumruklu kavgada, erkek müşteri genç kadının burnunu kırdı. Kasiyerin müşteriye para fırlattığı, müşterinin ise yumruklu saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Mustafakemalpaşa ilçesi Tahıl Meydanı'nda bulunan markette kasiyer olarak görev yapan 31 yaşındaki Kübra A. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı müşteri ile tartışmaya başladı. Kasiyerin para fırlatması sonrası daha da alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GENÇ KIZA YUMRUK ATIP BURNUNU KIRDI

Fırlatılan paralar yere düşünce Vedat K. eğilip almak istedi, bu sırada Kübra Arıcı ise müşterinin olduğu yere tekme atarak parayı almasını engelledi. Kavgaya dönüşen olayda öfkelenen adam genç kıza yumruk attı. Aldığı darbe sonucu burnu kırılan genç kız, Vedat K.'dan şikayetçi oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Olayın aydınlatılması için Asayiş Büro Amirliği, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Vedat K. olduğu tespit edildi. Şüpheli Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat devam ederken, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.