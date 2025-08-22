Menü Kapat
30°
Kadın kuaföründe dehşet! Çığlıkları sokakta yankılandı: Acımadan defalarca bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta kadın kuaföründe dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kadın kuaförünün arkadaşıyla basan bıçaklı saldırgan, iş yeri sahibini bıçaklayarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 10:40

'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; eli bıçaklı saldırgan, arkadaşıyla birlikte kadın kuaförünü bastı. İş yeri sahibiyle bir süre tartışan saldırgan, ardından bıçağını çekti.

Kadın kuaföründe dehşet! Çığlıkları sokakta yankılandı: Acımadan defalarca bıçakladı

ÇIĞLIKLAR SOKAKTA YANKILANDI

Saldırgan çığlık atan kadınları umursamadan defalarca iş yerini sahibini bıçaklamaya çalıştı. Olayın ardından saldırgan ve arkadaşı kayıplara karışırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadın kuaföründe dehşet! Çığlıkları sokakta yankılandı: Acımadan defalarca bıçakladı

BİR KADIN SALDIRGANIN PEŞİNDEN KOŞTU

Görüntülerde, şüphelinin bıçakla adama saldırdığı görülürken, bir kadının ise çığlıklarla kaçan saldırganın peşinden koştuğu yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kadın kuaföründe dehşet! Çığlıkları sokakta yankılandı: Acımadan defalarca bıçakladı
