Kadın kuaföründe dehşet! Çığlıkları sokakta yankılandı: Acımadan defalarca bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; eli bıçaklı saldırgan, arkadaşıyla birlikte kadın kuaförünü bastı. İş yeri sahibiyle bir süre tartışan saldırgan, ardından bıçağını çekti.

ÇIĞLIKLAR SOKAKTA YANKILANDI

Saldırgan çığlık atan kadınları umursamadan defalarca iş yerini sahibini bıçaklamaya çalıştı. Olayın ardından saldırgan ve arkadaşı kayıplara karışırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BİR KADIN SALDIRGANIN PEŞİNDEN KOŞTU

Görüntülerde, şüphelinin bıçakla adama saldırdığı görülürken, bir kadının ise çığlıklarla kaçan saldırganın peşinden koştuğu yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.