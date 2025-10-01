Kadın kuaförüne pompalı tüfekle saldırı! Peş peşe tetiğe bastı

Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde yer alan bir kadın kuaförü dükkanında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz şüpheli alacak verecek meselesi nedeniyle kuaför dükkanına pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Olayın arından kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İŞLETME SAHİBİ HAFİF YARALANDI

Saçmaların isabet etmesi nedeniyle savrulan cam parçaları ise işletme sahibi kadına isabet etti. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen kadının sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.