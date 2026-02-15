Kadın ve erkek gömleklerinin düğmeleri neden ters tarafta olur? Sebebi aslında tarihi bir gerçekte gizliymiş

KADINLAR İÇİN TEORİ 1: HİZMETÇİLERİN KONFORU

Kadın gömleklerinde düğmelerin solda olmasının en güçlü ve en kabul gören teorisi, Viktorya dönemi ve Rönesans Avrupası'ndaki "hizmetçi" geleneğidir. Düğme, o dönemlerde (17. ve 18. yüzyıl) sadece zenginlerin ulaşabildiği pahalı bir aksesuardı. Soylu ve varlıklı kadınlar, o dönemim karmaşık, kat kat, korseli ve kabarık elbiselerini asla tek başlarına giyemezlerdi. Onları giydirmek, evin hizmetçilerinin göreviydi. Hizmetçilerin çoğu da toplumun geneli gibi sağ elini kullanıyordu. Hizmetçi, hanımefendinin karşısında durup onu giydirirken, düğmeleri iliklemek için sağ elini kullanırdı. Hizmetçinin sağ eline denk gelmesi için, düğmenin hanımefendinin sol tarafında (karşıdan bakan için sağda) olması gerekiyordu. Erkekler ise genellikle kendi kendilerine giyindikleri için düğmeleri kendi sağ ellerine uygun yapılmıştı. Yani kadın modasındaki bu detay, aslında kadının "giyinen" değil, "giydirilen" statüsünü ve zenginliğini simgeliyordu.