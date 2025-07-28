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 | Selahattin Demirel

Kadını rahatsız eden adamın lokanta oyunu onu ele verdi: Kendisini tuvalete kilitledi

Aksaray’da bir kadınla iletişim kurmak isteyen bir adam, kadının evinin yakınındaki lokantaya sık sık gelip giderken kadının yakını tarafından fark edildi. Şahıs, yakalanma korkusuyla kendini tuvalete kilitlerken kadının yakını ise "Milletin karısına kızına mesaj atmayı sana göstereceğim." diyerek adama saldırmaya çalıştı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 21:50

Aksaray'ın merkezinde Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir lokantaya birkaç gündür yemek yeme bahanesiyle gelip giden Yunus Y., iddiaya göre lokantanın çevresinde evi bulunan bir kadını telefonla rahatsız etti. Hem arama hem de mesaj yazarak ısrarlı bir şekilde rahatsızlık verdiği iddia edilen lokantada bulunduğu sırada durumu öğrenen kadının yakını lokantayı bastı.

Kadını rahatsız eden adamın lokanta oyunu onu ele verdi: Kendisini tuvalete kilitledi

KENDİSİNİ TUVALETE KİLİTLEDİ

Kadının yakınını gören Yunus Y., kendini lokantanın üst katında bulunan tuvalete kilitledi. Lokanta sahibi ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının ailesini lokantadan çıkarttıktan sonra şahsı tuvaletten çıkarttı.

Kadını rahatsız eden adamın lokanta oyunu onu ele verdi: Kendisini tuvalete kilitledi

"MİLLETİN KARISINA MESAJ ATMAYI SANA ÖĞRETECEĞİM"

İddialar üzerine gözaltına alınan şüpheli, polis aracına bindirilirken kadının yakını saldırmak istedi. Polis ekipleri saldırıyı önlerken, ısrarla şahsın üzerine yürümek isteyen adam "Seninle görüşeceğim oğlum. Milletin karısına kızına mesaj atmayı sana göstereceğim. Eğer yapmazsam" dedi. Şahıs polis ekiplerince uzaklaştırılırken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki göstererek etti.
Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kadını rahatsız eden adamın lokanta oyunu onu ele verdi: Kendisini tuvalete kilitledi

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