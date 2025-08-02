Kadınlar, başka bir kadını dakikalarca dövdü! Kıyafetlerini çıkarmaya çalıştılar: Korkunç görüntüler

Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana gelen kavga anları izleyenleri şoke etti. 4 kadın, kendi halinde oturan ve aralarında husumet bulunan başka bir kadına saldırdı. Sopa ve tekmelerle darp edilen genç kadın çığlıklar atarken, görüntüler şaşkına çevirdi.

KADINI SOYMAYA ÇALIŞTILAR

Hedeflerindeki kadını defalarca darp eden kadınlar, daha sonrasında ise saçını çekerek elbiselerini soymaya çalıştı. Kadınların o esnada, "Gelin, gelin sürpriz, seni görmeye geldik. Gelin sürpriz" demeleri ve olaya müdahale ederek ayırmaya çalışanlara ise, "Sen dur, sen elleme, sen elleme" diye bağırmaları dikkat çekti. Cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıyan olayın neden yaşandığı bilinmezken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.