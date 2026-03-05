Kadınlar günü ne zaman? Dünya kadınlar günü tarihçesi

Kadın hakları mücadelesinin küresel simgesi olan Dünya Kadınlar Günü için geri sayım sürüyor. Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan bu özel gün, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal alandaki haklarına dikkat çekmesi açısından büyük önem taşıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında resmi statü kazanan 8 Mart’ın kökeni ise 20. yüzyılın başındaki emek ve hak arayışı hareketlerine uzanıyor.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar Günü ya da yaygın bilinen adıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart tarihinde kutlanmaktadır. 2026 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Pazar gününe rastlıyor. Her yıl olduğu gibi birçok ülkede yürüyüşler, konferanslar, etkinlikler ve farkındalık programları düzenlenmesi bekleniyor. Dünya Kadınlar Günü; kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlardaki başarılarını anmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak amacıyla kutlanan uluslararası bir gündür.

8 MART RESMİ TATİL Mİ?

Kadınlar Günü’nün temeli, 20. yüzyılın başındaki kadın işçilerin eşit ücret, daha iyi çalışma şartları ve oy hakkı taleplerine dayanmaktadır. 1910 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda Clara Zetkin’in önerisiyle uluslararası bir kadınlar günü fikri kabul edildi. Türkiye’de 8 Mart resmi tatil değildir. Ancak bazı ülkelerde (örneğin Rusya, Çin’in bazı bölgelerinde, İtalya’da kısmi uygulamalar) resmi tatil veya yarım gün tatil olarak uygulanmaktadır.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

8 Mart 1857'de New York'taki bir tekstil fabrikasında polis, grevci işçilerin üzerine kapıları kilitledi. Daha sonra fabrikada çıkan yangından kaçamayan 120 kadın hayatını yitirdi. 8 Mart 1908'de New York'ta çoğu sosyalist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle miting düzenlendi. Rusların o dönemde kullandıkları Jülyen takvimine göre 23 Şubat 1917'de Rusya'da çarlığa son veren ayaklanmalar başladı. Ayaklanmalar sırasında kadınlar da protesto gösterileri gerçekleştirip greve gitti. 23 Şubat Gregoryen takvimine göre 8 Mart tarihine denk gelmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977'de tarihe 1917 Şubat Devrimi olarak geçen ayaklanmalardan yola çıkarak 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. 1975'te 'Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı' ilan edildi. Türkiye, Birleşmiş Milletler üyesi olduğu için 1975'te düzenlenen 'Kadın Yılı Kongresi' ile Dünya Kadınlar Günü kutlaması gündeme alındı. 1984'te Türkiye’de de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı.