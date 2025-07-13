Kadınları taciz eden sapığa meydan dayağı! Mahalleli tekme ve yumruklarla saldırdı

Bursa'da kadınları rahatsız eden bir kişi, mahalle sakinleri tarafından sokak ortasında darp edildi. Meydan dayağı yiyen tacizcinin o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kadınları taciz ettiği iddia edilen bir adam mahallenin tepkisiyle karşılaştı. Tacizciyi gören mahalleli, şahsı yakalayarak dakikalarca darp etti. Sokak ortasındaki darp anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Görüntülerde, çok sayıda kişinin şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor. Darp edilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.