Kadınları tekme tokat dövdü, yerlerde sürükledi! Gözü dönen adam sokağı inletti: "Kocanı çağır, onu da döveceğim"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; aralarında daha önceden kadınlarla tartışma yaşayan adam, dehşet saçtı.
Şahıs, kaldırımda oturduğu sırada kadınlardan birine tekme-tokat saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın koşarak kaçmaya çalıştı.
Saldırgan şahıs, kaçan kadının arkasından "Kocanı da çağır, onu da döveceğim" diye bağırdı. Hızını alamayan adam, diğer kadını da saçından tutarak yerde sürükledi.
Bir süre sonra olaya müdahale etmek için gelen adama da bağırıp çağırarak dövmekle tehdit ederken, sokak üzerinde yaşanan o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.