Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kadınları tekme tokat dövdü, yerlerde sürükledi! Gözü dönen adam sokağı inletti: "Kocanı çağır, onu da döveceğim"

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, gece saatlerinde kaldırımda oturan kadınlara dehşeti yaşattı. Şahıs, kadınları tekme-tokat dövdü saçlarından tutup yerlerde sürükledi. Darp edilen kadınlardan biri kaçmaya çalıştığı sırada ise adam "Kocanı çağır, onu da döveceğim" diye bağırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 13:32

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; aralarında daha önceden kadınlarla tartışma yaşayan adam, dehşet saçtı.

Kadınları tekme tokat dövdü, yerlerde sürükledi! Gözü dönen adam sokağı inletti: "Kocanı çağır, onu da döveceğim"

KADINLARA TEKME TOKAT SALDIRDI

Şahıs, kaldırımda oturduğu sırada kadınlardan birine tekme-tokat saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın koşarak kaçmaya çalıştı.

Kadınları tekme tokat dövdü, yerlerde sürükledi! Gözü dönen adam sokağı inletti: "Kocanı çağır, onu da döveceğim"

"KOCANI DA ÇAĞIR ONU DA DÖVECEĞİM"

Saldırgan şahıs, kaçan kadının arkasından "Kocanı da çağır, onu da döveceğim" diye bağırdı. Hızını alamayan adam, diğer kadını da saçından tutarak yerde sürükledi.

Kadınları tekme tokat dövdü, yerlerde sürükledi! Gözü dönen adam sokağı inletti: "Kocanı çağır, onu da döveceğim"

O ANLAR KAMERADA

Bir süre sonra olaya müdahale etmek için gelen adama da bağırıp çağırarak dövmekle tehdit ederken, sokak üzerinde yaşanan o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yolcu minibüsünün devrildiği anlar kamerada!
"Eşim gelmeden araçtan inmem" dedi! Alkolmetreye üfleyince ekipler bile şoke oldu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.