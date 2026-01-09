Kadınları tekme tokat dövdü, yerlerde sürükledi! Gözü dönen adam sokağı inletti: "Kocanı çağır, onu da döveceğim"

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; aralarında daha önceden kadınlarla tartışma yaşayan adam, dehşet saçtı.

KADINLARA TEKME TOKAT SALDIRDI

Şahıs, kaldırımda oturduğu sırada kadınlardan birine tekme-tokat saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın koşarak kaçmaya çalıştı.

"KOCANI DA ÇAĞIR ONU DA DÖVECEĞİM"

Saldırgan şahıs, kaçan kadının arkasından "Kocanı da çağır, onu da döveceğim" diye bağırdı. Hızını alamayan adam, diğer kadını da saçından tutarak yerde sürükledi.

O ANLAR KAMERADA

Bir süre sonra olaya müdahale etmek için gelen adama da bağırıp çağırarak dövmekle tehdit ederken, sokak üzerinde yaşanan o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.