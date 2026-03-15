Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kadir Gecesi mesajları 2026! Kurumsal, aileye, kısa, uzun Kadir Gecesi mesajı örnekleri

Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede sevdiklerine, ailenize kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları göndermek isteyen vatandaşlar için mesaj örnekleri hazırladık. Duaların kabul olduğu, gönüllerin huzurla dolduğu bu özel gecede sevdiklerinize Kadir Gecesi mesajları göndererek, hayır dualarını alabilirsiniz. İşte kurumsal, aileye, kısa, uzun Kadir Gecesi mesaj örnekleri...

GİRİŞ:
15.03.2026
18:19
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 18:19

mesaj örnekleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Mübarek Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi'nde hem gündüz hem de gece ibadetler yapılacak. Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlere, diğer gün ve gecelerde yapılanlardan çok daha fazla sevap verilir. Bu mübarek gecede sevdiklerinin hayır duasını almak isteyen vatandaşlar tarafından kısa ve uzun Kadir Gecesi mesaj örnekleri araştırılmaya başlandı.

KADİR GECESİ MESAJLARI 2026

"Bin aydan hayırlı bu mübarek gecede gönüllerimiz bir olsun."

"Bu gecenin feyziyle kalbiniz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun."

"Kadir Gecesi’nin bereketi ve huzuru hayatımıza yayılsın."

"Tüm sevdiklerinizle birlikte dualarda buluşmak dileğiyle…"

"Gönlünüzdeki tüm güzelliklerin kabul olduğu bir gece olsun."

"Kadir Gecesi kalplere nur, ruhlara huzur getirsin."

"Rabbim, dualarımızı ve tövbelerimizi kabul etsin."

EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

"Bu mübarek gecede edilen tüm duaların kabul olması dileğiyle..."

"Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketi üzerimize olsun. Hayırlı geceler!"

"Duaların gökyüzüne ulaştığı bu gecede tüm dilekleriniz kabul olsun."

"Geceniz nurla dolsun, dualarınız kabul olsun!"

"Kadir Gecesi'nin hayrı üzerinize olsun. Rabbim affımıza vesile kılsın!"

"Bin aydan hayırlı bu gecede kalbiniz huzurla dolsun."

"Rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu gecede dualarımız kabul olsun."

"Bu gece edilen dualar hürmetine kalbiniz hep huzurla dolsun."

KURUMSAL KADİR GECESİ MESAJLARI 2026

"Kadir Gecesi’nin feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun."

"Dua ve şükürle karşıladığımız Kadir Gecemiz mübarek olsun."

"Bu mübarek gecenin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini dileriz. Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun."

"Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mübarek gecenin; şahsınız, aileniz ve tüm sevdikleriniz için hayırlara vesile olmasını temenni eder, Kadir Gecenizi tebrik ederiz."

"Bin aydan hayırlı olan bu gecenin bereketi ve huzuru üzerinizden eksik olmasın. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

