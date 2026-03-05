Menü Kapat
Editor
 | Erdem Avsar

Kadir Gecesi ne zaman hangi gün idrak edilecek? Kadir gecesi okunacak dualar ve ibadetler

Kadir Gecesi tarihi 2026, ramazan ayı kapsamında, İslam dünyasında Müslümanların gündemine taşındı. Kur’an-ı Kerîm’in inmeye başladığı bir gece olması nedeniyle mübarek Kadir Gecesi, bu sene de ibadetler ile idrak edilecek. İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir gecesinin hangi gece olduğu, kesin olarak bilinmemektedir. Âlimlerimiz, (Allahü teâlâ, rızasını itaatte, gazabını günahlarda, orta namazı beş vakit namazda, evliyasını insanlar arasında, Kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizlemiştir) buyurmaktadırlar. Peki, Kadir Gecesi ne zaman hangi gün idrak edilecek? Kadir gecesi okunacak dualar ve ibadetler neler?

ne zaman sorusu, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşayan milyonlarca Müslüman tarafından 2026 yılı için araştırılmaya başlandı. İslam dünyasında "Bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen bu mübarek günün tarihi merak ediliyor. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, bu ümmete özgüdür. Başka peygamberlere böyle faziletli bir gece verilmemiştir. Allahü teâlânın rızasına erişmek için, hiçbir iyiliği küçük görmemeli! Gazabı günahlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günahı küçük saymamalı; orta namazı kaçırmamak için, beş vakit namazı vaktinde kılmalı; evliya halk arasında gizli olduğu için herkese iyi davranmalı. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmelidir. Ramazan-ı şerif ayının 27. gecesini ihya etmek çok faziletlidir.

2026 KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını bekleyerek Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affedilir. [İ. Ahmed] İmam-ı a'zam hazretleri, Kadir gecesinin, ramazanın 27. gecesine çok rastladığını bildirmiştir. (Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevab kazanır) hadis-i şerifini düşünerek, sık sık gerçekleşen 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük mükâfata kavuşulur. Kadir gecesini soran bir zata, Peygamber efendimiz, (Bu yıl Kadir gecesi ramazanın ilk gecesiydi, geçti. 27. geceyi ihya et! Ramazanın 27. gecesini ihya edene, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre, şehit ve gazi sevabı verilir) buyurdu. Bu yıl Ramazan’ın 27. gecesi ise 17 Mart Salı gününe denk geliyor.

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER

Kadir Gecesi’nde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatmetmekten daha sevaptır. Kadir Gecesi’nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden üstündür. (Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni] Resulullah, Kadir Gecesi’nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affet) demektir.

