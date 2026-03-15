Yaşam
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ve Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Kadir Gecesi gündeme geldi. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetler, diğer gün ve gecelerde yapılanlardan çok daha fazla sevap verilir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslüman alemi Kadir Gecesi'ni dualarla ve ibadetlerle geçirecek. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte, Kadir Gecesi'nde yapılacak olan ibadetler...

Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılır, duaların okunacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala 'nin ne zaman, hangi gün olduğu ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2026?

Kadir Gecesi, Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre bu yıl 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi, Ramazan ayı içerisindedir. Ancak hangi gün olduğu kesin olarak belli değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur."

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmese de İmam-ı A'zam hazretleri, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. gecesine çok isabet ettiğini belirtmiştir.

KADİR GECESİ'NE OKUNACAK DUALAR VE İBADETLER

Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediğinden dolayı Ramazan ayının her gecesini, Kadir Gecesi bilerek ibadetle geçirmek gerekir. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre her gün en az şu ibadetleri yapmak gerekir:

"Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir."

