Yaşam
Kadir Gecesi ne zaman kaç gün kaldı? Kadir Gecesi hangi dua okunur?

Kadir Gecesi ne zaman sorusu, Ramazan ayının manevi iklimini idrak eden milyonlarca Müslüman tarafından 2026 yılı için araştırılmaya başlandı. İslam âleminde ‘Bin aydan daha hayırlı’ şeklinde nitelendirilen bu mübarek gecenin tarihi merak konusu oluyor. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en değerli gecedir. Kadir Gecesi yalnızca bu ümmete mahsustur. Diğer peygamberlere böylesine faziletli bir gece ihsan edilmemiştir. Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için hiçbir hayrı küçük görmemeli. Gazabı günahların içinde gizli olduğundan hiçbir günahı önemsiz saymamalı; orta namazı kaçırmamak adına beş vakit namazı vaktinde eda etmeli; evliya insanlar arasında saklı bulunduğu için herkese güzel muamele etmeli. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir kabul etmelidir. Ramazan-ı şerif ayının 27. gecesini ihya etmek son derece faziletlidir.

Kadir Gecesi ne zaman kaç gün kaldı? Kadir Gecesi hangi dua okunur?
tarihi , ayı çerçevesinde İslam dünyasında Müslümanların gündemine taşındı. Kur’an-ı Kerîm’in inmeye başladığı gece olması sebebiyle mübarek Kadir Gecesi bu yıl da ibadetlerle idrak edilecek. İnsan için arınma ve diriliş fırsatı sunan Ramazan ayında gizlenen Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin biçimde bilinmemektedir. Âlimlerimiz, ‘Allahü teâlâ rızasını itaatte, gazabını günahlarda, orta namazı beş vakit namaz içinde, evliyasını insanlar arasında, Kadir gecesini ise Ramazan ayı içinde gizlemiştir’ buyurmaktadır.

Kadir Gecesi ne zaman kaç gün kaldı? Kadir Gecesi hangi dua okunur?

KADİR GECESİ 2026 HANGİ GÜN?

Kadir gecesini, Ramazan’ın son on günündeki 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerde yahut ayın son gecesinde arayınız. Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçiren kimsenin günahları affolunur. [İ. Ahmed] İmam-ı a‘zam hazretleri, Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesine sıkça rastladığını bildirmiştir. ‘Kadir gecesine denk gelen bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap alır’ hadis-i şerifini dikkate alarak, çoğunlukla vuku bulan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa dahi büyük mükâfata erişilir. Kadir gecesini soran bir kişiye Peygamber efendimiz, ‘Bu yıl Kadir gecesi Ramazan’ın ilk gecesiydi ve geçti. 27. geceyi ihya et. Ramazan’ın 27. gecesini ihya edene, bedenindeki kıllar adedince hac, umre, şehit ve gazi sevabı verilir’ buyurmuştur. Bu yıl Ramazan’ın 27. gecesi ise 17 Mart Salı gününe rastlamaktadır.

Kadir Gecesi ne zaman kaç gün kaldı? Kadir Gecesi hangi dua okunur?

KADİR GECESİ HANGİ DUA OKUNUR?

Kadir Gecesi’nde bir kez Kadir suresini okumak, başka bir zamanda Kur’an-ı Kerîm’i hatmetmekten daha faziletli kabul edilir. Kadir Gecesi’nde bir ‘Sübhanallah’, bir ‘Elhamdülillah’, bir ‘La ilahe illallah’ demek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden daha üstündür. ‘Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen Müslümanın, ilkinde bütün günahları bağışlanır; ikincisinde Cehennemden kurtulur; üçüncüsünde ise Cennete girer.’ [Tefsir-i Mugni] Resulullah Kadir Gecesi’nde ‘Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî’ duasını okurdu. Bu , ‘Ya Rabbi, sen affedicisin, keremsahibisin, affetmeyi seversin; beni de affet’ anlamına gelmektedir.

