Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor o gece yapılacak ibadetler neler?

Kadir Gecesi ne zaman sorusu, Ramazan ayının manevi huzurunu yaşayan milyonlarca Müslüman tarafından 2026 yılı için araştırılmaya başlandı. İslam dünyasında "Bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen bu mübarek günün tarihi merak ediliyor. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en değerli gecedir. Kadir Gecesi, bu ümmete özeldir. Başka peygamberlere böyle faziletli bir gece verilmemiştir. Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için, hiçbir iyiliği küçük saymamalı! Gazabı günahlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günahı küçük görmemeli; orta namazı kaçırmamak için, beş vakit namazı vaktinde kılmalı; evliya halk arasında gizli olduğu için herkese iyi davranmalı. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir saymalıdır. Ramazan-ı şerif ayının 27. gecesini ihya etmek çok sevaptır.

2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur. [İ. Ahmed] İmam-ı a'zam hazretleri, Kadir gecesinin, ramazanın 27. gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir. (Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevab kazanır) hadis-i şerifini düşünerek, sık sık vaki olan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur. Kadir gecesini soran bir zata, Peygamber efendimiz, (Bu yıl Kadir gecesi ramazanın ilk gecesiydi, geçti. 27. geceyi ihya et! Ramazanın 27. gecesini ihya edene, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre, şehit ve gazi sevabı verilir) buyurdu. Bu yıl Ramazan’ın 27. gecesi ise 17 Mart Salı gününe rastlıyor.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER VE DUALAR

Kadir Gecesi’nde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatim etmekten daha sevaptır. Kadir Gecesi’nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden üstündür. (Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni] Resulullah, Kadir Gecesi’nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affet) demektir.