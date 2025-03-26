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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı: Eller semaya yükseldi

Yurt genelinde Kadri Gecesi coşkusu yaşandı. Binlerce vatandaşlar camilere akın etti. Dualar edilip, salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı. 81 ildeki camilerin tamamında Kadir Gecesi dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 22:43

Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Kırklareli'nde vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de program düzenlendi. Hızırbey Camii'nde yatsı namazı öncesi gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftü Yusuf Eviş gecenin önemini anlattı. Dualar edilip, salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı.

467 YILLIK SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ KADİR GECESİ'NDE DOLDU TAŞTI

Çankırı'da vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla 467 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti. İçeride yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusunda Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Çankırı'da Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camileri doldurdu. Binlerce kişi, il merkezinde bulunan 467 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti. Camide düzenlenen Kadir Gecesi programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yatsı ezanının okunmasının ardından namaz kılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti. Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar cami avlusunda namaz kıldı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler ile kasidelerin seslendirildiği program dualarla son buldu.

Didim Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla gerçekleştirilen lokma hayrına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Birlik ve beraberliğin simgesi, bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla, Didim Belediyesi tarafından lokma hayrı gerçekleştirildi. Didim Merkez Camii önünde gerçekleştirilen lokma hayrında, Didim Belediyesi personellerince, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

MEHMETÇİK KOSOVA'DA İFTAR VERDİ

Kosova'da görevli Türk askeri, Kadir Gecesi dolayısıyla Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'de iftar verdi.

Kosova’nın Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde Türk askeri, Kadir Gecesi dolayısıyla iftar verdi. Şadırvan Meydanı'ndaki iftar programına, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen, Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ve çok sayıda davetli katıldı.

ŞANLIURFA'DA KADİR GECESİ'NDE CAMİLER DOLUP TAŞTI

Şanlıurfa’da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelen vatandaşlar, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi’nde mevlit okutuldu. Cami içine sığmayan vatandaşlar, avluda ve cami çevresine serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı. Kentteki camilerin tamamında Kadir Gecesi dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

KONYA'DA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETE AÇILDI

Konya'da Sakal-ı Şerif vatandaşların yoğun ilgisiyle ziyarete açıldı. Ramazan ayının 26'ıncı gününde Sakal-ı Şerif Mevlana Müzesi'nde ziyarete açıldı. Ziyaretçiler salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmenin heyecanını yaşadı. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de kandil gecesinde Sakal-ı Şerifi ziyaretçilerle buluşturduklarını belirten Mevlana Müzesi Müdürü Dr. Naci Bakırcı, "Eski Mevlevi kaynaklarında dergahta bulunan 3 adet Sakal-ı Şerif Kadir gecesi veya Ramazan-ı Şerifin son 15 günü ziyarete açılırmış. Biz bu bilgileri müze kayıtlarında öğrendikten sonra geçen yıl uygulamaya başladık. Bakanlığımızın izni doğrultusunda ziyaretçilerimiz Sakal-ı Şerifi Ramazan Bayramı sonuna kadar ziyaret edebilirler" dedi.

ZİYARETE, PROTOKOL MENSUPLARI VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Merkez Büyük Camisi'nde organize edilen program, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Cemaat, programın ardından yatsı ve teravih namazını kıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Bursa'da başta Ulu Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği geceye denir. Peygamber efendimize gelen vahiyin olduğu gecedir. Kadir Suresi'nin de indirildiği gecedir. Yani Ramazan ayında hatta üç aylarda en mübarek gecelerden biridir.
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