Kafa kafaya çarpıştılar! Hurdaya dönen araçlardan sağ çıkamadılar

Kırıkkale'de meydana gelen kazada; Ercan Dilekçi (56) yönetimindeki otomobil ile Mustafa Ergül'ün (46) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Feci kazada çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekipleri ilk yaptığı incelemede sürücülerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Ergül ve Ercan Dilekçi'nin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.