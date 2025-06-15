Kafasına kene yapıştı! Günler sonra hayatını kaybetti

Pusatlı Mahallesi'nde yaşayan Ali Şimşek, Kurban Bayramı'nda çıktığı arazide kafasına kene yapıştığını fark etti. Eline gelen keneyi ekipman olmadan çıkaran Şimşek rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk tedavisinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şimşek'in cenazesi, Pusatlı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.