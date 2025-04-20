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 | Selahattin Demirel

Kafede kanlı saldırı: Eşinin gözünün önünde vurup kaçtı

İstanbul Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan Cengiz Ş, arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen Cengiz Ş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edirne'den yurt dışına çıkmayı planlayan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 14:39

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde 15 Nisan salı günü saat 23.30 sıralarında sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Ş. (44) eşiyle birlikte sohbet ettiği sırada arkasından gelen kapüşonlu saldırgan tarafından ensesinden vuruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Cengiz Ş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı adamı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kafede kanlı saldırı: Eşinin gözünün önünde vurup kaçtı

YURT DIŞINA KAÇMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. (22) olduğu belirlendi.

Edirne'den yurt dışına çıkmaya hazırlanan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan Kağıthane’de yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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