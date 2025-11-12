Menü Kapat
Kağıthane'de çocuklu aileye dehşeti yaşattı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Kağıthane'de bir aile, çocuk gürültüsü sebebiyle dehşeti yaşadı. Aynı apartmanda komşuları ile aralarında çıkan gürültü şikayeti sebebiyle tartışma yaşandı. Yaşanan gürültü tartışması cinayetle sonuçlandı. Kapının dürbününden bakarak kurşun yağdıran 19 yaşındaki Yusuf A. 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 13:07

'de yaşanan olayda aynı apartmanda yaşayan Melek İlayda Ç. (22) ve Yusuf A. arasında çocuk sesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kağıthane'de çocuklu aileye dehşeti yaşattı! Ölü ve yaralılar var

KAPI DÜRBÜNÜNDEN ATEŞ ETTİ

Alt katta oturan Yusuf A. şikayet için üst kata çıktığında küfür etti. Bunun üzerine Melek İlayda'nın abisi Rıdvan Çevik (34) alt kata inerek tepki gösterdi. Zanlı Yusuf A., daire kapısının dürbününden bakarak kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Rıdvan Çevik, amcası Cavit Ç. (57) ve yengesi Hatice Ç. (51) yaralandı. Ağır yaralanan Rıdvan Çevik hastanede yaşamını yitirdi. Rıdvan Çevik'in bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Kağıthane'de çocuklu aileye dehşeti yaşattı! Ölü ve yaralılar var

SUÇ KAYDI VARMIŞ

Şüpheli Yusuf A., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüpheli Yusuf A.'nın 'Kasten yaralama' suçundan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

"PSİKOPAT BİRİYMİŞ, DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ"

Olayda hayatını kaybeden Rıdvan Çevik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Çevik'in dayısı Abdülkadir Aksoy "Çocuklar ses yapmış, bu nedenle tartışmışlar. Şahıs yukarı çıkıp küfür etmiş. Rıdvan da niye küfür ediyorsun diye evine gitmiş. Kapının ardında ateş ediyor. Dürbünden bakarak. Rıdvan vuruluyor. Sonra amcası ve yengesi de vuruluyor. Psikopat birisiymiş. Daha önce de bir iki sefer rahatsız etmiş" ifadelerini kullandı.

Kağıthane'de çocuklu aileye dehşeti yaşattı! Ölü ve yaralılar var
ETİKETLER
#istanbul
#silahlı saldırı
#cinayet
#kağıthane
#Dürbün
#Çocuk Tartışması
#Suç Kaydı
#Yaşam
