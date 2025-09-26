Menü Kapat
20°
 | Serhat Yıldız

Kağıthane’de korkutan yangın! 5 katlı bina alevler içinde kaldı

İstanbul Kağıthane’de gece saatlerinde mahalleliyi korkutan bir yangın çıktı. Basım ve koli bandı deposu olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken atölye alevlere teslim oldu, dumanlar gökyüzünü kapladı. İşte detaylar...

Kağıthane'de çıkan , 04.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak’ta meydana geldi.

Kağıthane’de korkutan yangın! 5 katlı bina alevler içinde kaldı

BEŞ KATLI BİNA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Sokakta yer alan içerik sağlayıcısı bir yayın kuruluşuna ait 5 katlı binanın giriş katında yer alan basım ve koli bandı deposunda henüz bilinmeyen sebeple yangın başladı. Rüzgarın ve bin metrekare deponun içerisinde yer alan malzemelerin de etkisiyle yangın hızla büyüdü.

Kağıthane’de korkutan yangın! 5 katlı bina alevler içinde kaldı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerde olmak üzere pek çok ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumanın sokağı kapladığı yangını, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına aldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için binanın dört bir yanından alev alev yanan binaya müdahale etti. Bunun için binanın kepenkleri ve pencereleri de kesilerek kapalı alandaki alevlere su ve köpükle müdahale edildi.

Kağıthane’de korkutan yangın! 5 katlı bina alevler içinde kaldı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın tamamen söndürülürken binada hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yetkililer yangına ilgili inceleme başlattı.

