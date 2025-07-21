Kahraman üsteğmenin düğününe Cumhurbaşkanı selamı

Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Üsteğmen Mutlu Duran, memleketi Muğla’nın Köyceğiz ilçesine döndü. Duran, burada Merve Kaya Duran ile hayatını birleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖZEL SELAM

Düğüne bizzat katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çifti daha önce Kurban Bayramı’nda Okluk Koyu’nda kabul ederek hem tebriklerini iletti hem de düğün davetiyesini aldı. 20 Temmuz’un Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle KKTC’de bulunan Erdoğan, düğüne Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Cumhur İttifakı’nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ı temsilci olarak görevlendirdi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN BU BİR SÖZ VERME MESELESİYDİ”

Prof. Dr. Aydın Ayaydın, törende yaptığı konuşmada, düğün öncesi gelin Merve Kaya Duran’ın kendisini aradığını ve Erdoğan’a davetiye iletmek istediğini belirtti. Ayaydın, “Ben de bayramın ilk günü nişanlısıyla birlikte Okluk Koyu’na gelmesini söyledim. Görüştürdüm. Cumhurbaşkanımız da davetiyeyi bizzat aldı. Ancak Kıbrıs’taki programı nedeniyle bugünkü düğüne katılamadı. Ama bizleri görevlendirerek genç çiftin yanlarında olunmasını istedi” dedi.

“GAZİMİZİN DÜĞÜNÜNDE OLMAK ONUR VERİCİ”

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise, “Hele hele kahraman bir gazimizin düğün merasiminde bulunmak bizler için ayrıca onur kaynağıdır” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılını Aile Yılı ilan ettiğini hatırlattı. Vali Akbıyık, “Güçlü bir toplum, güçlü aile ile mümkündür. Nüfusumuz azalıyor. Evlilik ve çocuk sahibi olma yaşı ilerliyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın hatırlattığı 3 çocuk mesajını burada da vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

CÜZDANI GELİNE CUMHURBAŞKANI ADINA TAKDİM ETTİ

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık, aile cüzdanını Merve Kaya Duran’a teslim ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti. Düğün töreni, hem duygu yüklü anlara sahne oldu hem de devletin gazisine verdiği değeri bir kez daha gösterdi.