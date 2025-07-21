Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Kahraman üsteğmenin düğününe Cumhurbaşkanı selamı

Kuzey Irak’ta gazi olan Üsteğmen Mutlu Duran, Van’daki tedavi sürecinin ardından Köyceğiz’de dünyaevine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel selamını temsilcileri ile ilettiği düğün, hem duygu dolu hem de devlet protokolünün katılımıyla anlam yüklü bir buluşmaya dönüştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kahraman üsteğmenin düğününe Cumhurbaşkanı selamı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 01:42
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 01:42

Kuzey Irak’ta ’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Üsteğmen Mutlu Duran, memleketi Muğla’nın Köyceğiz ilçesine döndü. Duran, burada Merve Kaya Duran ile hayatını birleştirdi.

Kahraman üsteğmenin düğününe Cumhurbaşkanı selamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖZEL SELAM

Düğüne bizzat katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çifti daha önce Kurban Bayramı’nda Okluk Koyu’nda kabul ederek hem tebriklerini iletti hem de davetiyesini aldı. 20 Temmuz’un Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle KKTC’de bulunan Erdoğan, düğüne Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Cumhur İttifakı’nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ı temsilci olarak görevlendirdi.

Kahraman üsteğmenin düğününe Cumhurbaşkanı selamı

“CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN BU BİR SÖZ VERME MESELESİYDİ”

Prof. Dr. Aydın Ayaydın, törende yaptığı konuşmada, düğün öncesi gelin Merve Kaya Duran’ın kendisini aradığını ve Erdoğan’a davetiye iletmek istediğini belirtti. Ayaydın, “Ben de bayramın ilk günü nişanlısıyla birlikte Okluk Koyu’na gelmesini söyledim. Görüştürdüm. Cumhurbaşkanımız da davetiyeyi bizzat aldı. Ancak Kıbrıs’taki programı nedeniyle bugünkü düğüne katılamadı. Ama bizleri görevlendirerek genç çiftin yanlarında olunmasını istedi” dedi.

Kahraman üsteğmenin düğününe Cumhurbaşkanı selamı

“GAZİMİZİN DÜĞÜNÜNDE OLMAK ONUR VERİCİ”

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise, “Hele hele kahraman bir gazimizin düğün merasiminde bulunmak bizler için ayrıca onur kaynağıdır” diyerek, ’ın 2025 yılını ilan ettiğini hatırlattı. Vali Akbıyık, “Güçlü bir toplum, güçlü aile ile mümkündür. Nüfusumuz azalıyor. Evlilik ve çocuk sahibi olma yaşı ilerliyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın hatırlattığı 3 çocuk mesajını burada da vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kahraman üsteğmenin düğününe Cumhurbaşkanı selamı

CÜZDANI GELİNE CUMHURBAŞKANI ADINA TAKDİM ETTİ

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık, aile cüzdanını Merve Kaya Duran’a teslim ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti. Düğün töreni, hem duygu yüklü anlara sahne oldu hem de devletin gazisine verdiği değeri bir kez daha gösterdi.

ETİKETLER
#Yaşam
#cumhurbaşkanı erdoğan
#düğün
#turkcell
#Pkk
#Aile Yılı
#Üsteğmen Mutlu Duran
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.